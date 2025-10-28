養豬禁用 泓橋科助桃園每日百噸廚餘轉有機肥料 零碳排

中央頒廚餘養豬禁令，全力防堵非洲豬瘟擴散，桃園市同步執行禁令，無管道去化的廚餘運往保障垃圾掩埋場，並協調觀音區泓橋環保科技公司，提高廠區廚餘轉肥料製程，每日可以處理約100噸的廚餘，比以往增加30%的量能。

泓橋科技董事長張永煬說明，2019年蘇貞昌任行政院長時為防治非洲豬瘟，就頒廚餘養豬禁令，當時泓橋就協助桃園市政府去化大量的廚餘，也是全國唯一擁有自動化專利技術的公司，一天可以處理80噸的廚餘（非最大量能），每廚餘3小時內就可以去化熟成，轉變為有機肥料，因為品質高受到農民歡迎，專利技術還獲經濟部國家產業創新獎。

張永煬說，泓橋環保科技的廚餘去化技術，是過去與中興大學合作，以研發獲專利的酵素、副資材與多項自動化專利技術，研發18年成功商轉，製程無汙染與零碳排。在轉化階段已能抑制廚餘的酸臭味，去化過程產生有機營養液，經高溫殺菌蒸煮，轉化成養豬戶最愛的無汙染液體飼料，同時降低成本。

張永煬指出，掩埋廚餘或送焚化爐是治標，要注意是否衍生焚化爐負荷過重而損毀，一旦發生，不再只是廚餘戰，而是演變成垃圾戰。他以泓橋科技整廠技術輸出的經驗評估，設新廠從試俥到正式商轉，最快也要半年，呼籲中央及地方政府還是要提早規畫，讓廚餘戰成為新契機，導入科技推動廚餘再利用，淨零排放、防疫一舉數得。