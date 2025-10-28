快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗品牌FormoCha福爾摩茶 再奪英國茶品賽至尊大獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，昨天又在英國國際茶品競賽The Leafies，拿下最高的至尊大獎。圖／張家齊提供
苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，昨天又在英國國際茶品競賽The Leafies，拿下最高的至尊大獎。圖／張家齊提供

苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，繼前天日本世界茶評比會獲金賞獎，昨天又在英國國際茶品競賽The Leafies，拿下最高的至尊大獎，傲視全世界。

英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies，昨天公布2025年獎項得主，福爾摩茶獲頒最大獎至尊大獎（Best in Show），前天福爾摩茶才得到日本世界茶評會即飲類金賞獎，在英國、日本茶飲大國格外搶眼，福爾摩茶還登上長榮航客公司飛機商務艙指定用茶，最近還獲得TasteAtlas評選為今年全球最佳20茶葉品牌。

「實現用台灣茶與世界接軌的夢想」！張家齊目前在日本與茶友交流，他分享福爾摩茶不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶的秘訣，利用多層次氧化，再做氣泡的增壓，在壓力桶內一段時間，再填充到瓶子，冰鎮後的口感，跟香檳一樣美好，但並沒有酒精。

苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，昨天又在英國國際茶品競賽The Leafies，拿下最高的至尊大獎。本報資料照片
苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，昨天又在英國國際茶品競賽The Leafies，拿下最高的至尊大獎。本報資料照片

日本 英國 茶葉

延伸閱讀

英副國安顧問：中國對英國安全構成一系列威脅

台灣紅茶再次驚艷國際 榮獲英國大賽至尊大獎

日本跨步 日圓穩定幣來了…新創JPYC主打與匯價1：1等值

國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳捷報 鍾東錦表揚：苗栗之光！

相關新聞

桃捷綠線工程傳弊案？桃捷運局7點澄清 重申通車目標不變

近日有周刊報導指出，捷運綠線工程疑採用中國製產品、停權廠商參與分包、未依圖施工、土方回填預算過高等多項缺失。桃園捷運工程...

苗栗品牌FormoCha福爾摩茶 再奪英國茶品賽至尊大獎

苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，繼前天日本世界茶評比會獲金賞獎，昨天又在英國國際茶品競賽The Leaf...

竹北敬老禮今年加碼放寬 65歲以上可領3000元 有2萬名長者受惠

竹北市為新興的年輕城市，平均年齡僅38.9歲，竹北的長輩們為全島最低，不到10%，市長鄭朝方在重陽節即將到來，舉辦三代同...

全民運場地趕工 青埔慢壘場挨批沙灘

2026年全民運動會將在桃園舉行，運動部與桃市府昨為籌備處揭牌，39處場地將舉辦32項運動賽事，但桃園巨蛋等重要場館還在...

桃園3區沒賽事 暖身賽行銷

桃園市今年舉辦台灣燈會吸引大批觀光客，刺激地方旅宿、餐飲消費，民代期盼全國性的全民運動會延續燈會熱度，持續帶動地方觀光；...

寵物火葬場 芎林抗議

新竹縣芎林鄉有業者擬設寵物生命紀念設施，昨首辦說明會，近百名鄉親拉白布條抗議「芎林不要寵物火葬場」。鄉長黃正彪表示，使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。