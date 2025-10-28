聽新聞
苗栗品牌FormoCha福爾摩茶 再奪英國茶品賽至尊大獎
苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，繼前天日本世界茶評比會獲金賞獎，昨天又在英國國際茶品競賽The Leafies，拿下最高的至尊大獎，傲視全世界。
英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies，昨天公布2025年獎項得主，福爾摩茶獲頒最大獎至尊大獎（Best in Show），前天福爾摩茶才得到日本世界茶評會即飲類金賞獎，在英國、日本茶飲大國格外搶眼，福爾摩茶還登上長榮航客公司飛機商務艙指定用茶，最近還獲得TasteAtlas評選為今年全球最佳20茶葉品牌。
「實現用台灣茶與世界接軌的夢想」！張家齊目前在日本與茶友交流，他分享福爾摩茶不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶的秘訣，利用多層次氧化，再做氣泡的增壓，在壓力桶內一段時間，再填充到瓶子，冰鎮後的口感，跟香檳一樣美好，但並沒有酒精。
