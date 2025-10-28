竹北敬老禮今年加碼放寬 65歲以上可領3000元 有2萬名長者受惠

竹北市為新興的年輕城市，平均年齡僅38.9歲，竹北的長輩們為全島最低，不到10%，市長鄭朝方在重陽節即將到來，舉辦三代同樂嗨翻竹北萬聖夜與年代金曲演唱會，今年重陽節敬老禮也從原本70歲以上可領2000元，下修年齡為65歲以上，且提升為3000元並加贈壽麵，受惠長者約有2萬多人。

而重陽節即將到來，今年竹北市共有15位百歲人瑞，其中7位是今年剛滿百歲的新晉長者，鄭朝方與市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、市民代表何宜芯、范格菱與里長等人，前往致贈金牌與紅包，向長者們致敬。

最年長者為107歲的張義亭，身體硬朗、行動自如，最愛動腦玩「方城之戰」；101歲的黃饒五妹在子孫與外籍看護的細心照顧下生活幸福；102歲的呂范端妹活潑健朗，肚子餓時仍會自己下廚，育有七女三子，今年更榮獲新竹縣及竹北市模範母親殊榮，而她的兒子也獲選為模範父親，母子雙獲表揚傳為佳話。

除了實質敬老禮金的發放外，11月8日即將登場的「城中城 歌中歌」盛事美聲3天后竹北演唱會，特邀辛曉琪、萬芳、潘越雲獻唱膾炙人口的年代金曲。鄭朝方指出，這場演唱會是「竹北超越竹北」的系列活動之一，獻給65歲以上長者，充滿回憶與感動的音樂饗宴。此外，公所團隊貼心規畫300個敬老席位，市民長輩攜帶身分證，核對無誤即可入席。