竹北敬老禮今年加碼放寬 65歲以上可領3000元 有2萬名長者受惠
竹北市為新興的年輕城市，平均年齡僅38.9歲，竹北的長輩們為全島最低，不到10%，市長鄭朝方在重陽節即將到來，舉辦三代同樂嗨翻竹北萬聖夜與年代金曲演唱會，今年重陽節敬老禮也從原本70歲以上可領2000元，下修年齡為65歲以上，且提升為3000元並加贈壽麵，受惠長者約有2萬多人。
而重陽節即將到來，今年竹北市共有15位百歲人瑞，其中7位是今年剛滿百歲的新晉長者，鄭朝方與市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、市民代表何宜芯、范格菱與里長等人，前往致贈金牌與紅包，向長者們致敬。
最年長者為107歲的張義亭，身體硬朗、行動自如，最愛動腦玩「方城之戰」；101歲的黃饒五妹在子孫與外籍看護的細心照顧下生活幸福；102歲的呂范端妹活潑健朗，肚子餓時仍會自己下廚，育有七女三子，今年更榮獲新竹縣及竹北市模範母親殊榮，而她的兒子也獲選為模範父親，母子雙獲表揚傳為佳話。
除了實質敬老禮金的發放外，11月8日即將登場的「城中城 歌中歌」盛事美聲3天后竹北演唱會，特邀辛曉琪、萬芳、潘越雲獻唱膾炙人口的年代金曲。鄭朝方指出，這場演唱會是「竹北超越竹北」的系列活動之一，獻給65歲以上長者，充滿回憶與感動的音樂饗宴。此外，公所團隊貼心規畫300個敬老席位，市民長輩攜帶身分證，核對無誤即可入席。
另外，市公所的好鄰居，位於中正西路（郵局旁）的美髮店為響應重陽敬老精神，將於10月29日重陽節當天上午10點至晚間10點，提供60歲以上長者公益免費剪髮一次。活動由店家自主公益發起，服務採現場安排，提醒長者可視情況彈性前往。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言