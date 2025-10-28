桃捷綠線工程傳弊案？桃捷運局7點澄清 重申通車目標不變

近日有周刊報導指出，捷運綠線工程疑採用中國製產品、停權廠商參與分包、未依圖施工、土方回填預算過高等多項缺失。桃園捷運工程局發布7點澄清，表示捷運工程規模龐大，難免有包商與承攬小包間有糾紛，市府秉持捷運工程一切合法合規，若有心人事訴諸媒體對捷運工程進行不實的抹黑，市府還是會按照原本的趕工步調朝115年第一階段7站通車的目標邁進。

桃園捷運工程局表示，一、 周刊報導「捷運綠線GC03標石材採用大陸石材」一事，實情為施工前原核定石材供應商為廈門前程公司，綠線主統包商發現廈門前程公司產品為大陸製後，已於今年6月5日主動更換為國內廠商，並無使用廈門前程公司所提供大陸製之材料。報導引用照片為車站中間已鋪設的「崗石地磚」，並非「石材」，而崗石地磚供應商為台灣的精工陶瓷公司，並非大陸廠商。

桃園捷運工程局指出，二、 至於報導指稱「停權廠商參與分包」，監造單位6月發現某材料供應商曾遭公共工程委員會停權，隨即回報桃園捷運局並諮詢法律意見，確認停權材料商於停權前已簽約者，可不溯及既往續履約，該材料供應商持續供料符合政府採購法。

桃園捷運工程局表示，三、 地磚鋪貼溝縫10mm不符規範6mm，疑似涉及圖利廠商1000萬元。實為桃園捷運地磚施工規範溝縫寬度規定不大於10mm，現場施作亦為10mm，符合契約規定，台北、新北、台中及高雄等國內各捷運站，台鐵桃園車站地磚溝縫慣例也都採寬度10mm方式施工，無圖利廠商。

桃園捷運工程局指出，四、另對於「北機廠回填預算過高」的指控，捷運綠線北機廠回填地質改良，因受污染的滲眉埤土壤不能外運，編列1億元經費僅為環保局改良受污染土地，以借外土攪拌稀釋，是僅將原受污染的滲眉埤進行污染整治，其地質是鬆散的，無法直接興建工程結構物，並非是以施作結構物為目的，以水泥拌合加固原本鬆軟的埤塘土質的水泥攪拌工法。

桃園捷運工程局表示，五、至於捷運綠線行控中心5月曾因下雨漏水施工品質不良，是因今年5月捷運綠線行控中心屋頂仍在施工，屋頂層防水層、隔熱板及混凝土墊層尚未完工，當然還無法防水，並非施工品質不良。至於永久性的屋頂層防水層未完成前已針對滲水部分先臨時性塗佈防水漆，注射止水膨脹材料。

桃園捷運工程局指出，六、媒體詢問捷運局長以通車為由前往德國拜訪西門子公司，行程包含北歐國家，有假考察真旅遊之嫌。實則捷運局早於113年提報經府核定「考察芬蘭瑞典文化資產及世界最長公共藝術地鐵廊道」計畫，會同文化局赴北歐考察公共藝術設置及文化資產活化設計。捷運局於今年5月13日向市長報告認為有親赴德國號誌廠商西門子公司總部協調必要，市長核定將劉局長前往德國研商號誌進度行程與原有北歐出國計畫合併，利用原有出國考察計畫增加3天前往德國協商號誌工程進度，以節省交通時間及節省公帑。

桃園捷運工程局表示，七、桃園捷運綠線工程規模龐大採統包模式施工，是市府規範捷運車輛與車站的功能要求，廠商完成初步設計經市府審查核可後即可進行施工，其審查過程由知名工程顧問公司擔任專案管理廠商進行嚴謹審查，重點工項委託第三方公正單位進行外部審查。統包與一般傳統工程全數完成設計的要求不同，更重視完善的功能，否則21個捷運站全數鉅細靡遺設計完成才分項招標，至少要耗時3年以上，報導桃園捷運工程局為了趕工，未經設計審查任由廠商施工，絕非實情。

承包商互助營造也發出澄清稿指出，周刊報導指陳該公司承攬桃園捷運綠線GC03土木建築標有「未按圖說施工」、「採購停權廠商商品」及「違法使用中國建材」均屬曲解之不實報導。