快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

周刊爆料桃捷綠線涉弊 工程統包商說話了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
鏡週刊爆料桃捷工程使用大陸材料，工程統包商互助營造晚間發聲明澄清。鞥。圖／讀者提供
鏡週刊爆料桃捷工程使用大陸材料，工程統包商互助營造晚間發聲明澄清。鞥。圖／讀者提供

桃園捷運綠線拚明年北站7站先通車，今被媒體「鏡週刊」爆料捷運工程局為了趕工使用大陸石材，另有未按圖施作、停權廠商參與分包與行控中心漏水等缺失；繼捷工局之後，承包工程的互助營造晚間也發聲明，指報導內容有所曲解。

「鏡週刊」報導，發生弊案的工程是桃捷綠線GC03土木建築與GM01機電土木標案，其中有部分工程由互助營造得標，有違法使用大陸前程石業的石材，但桃園捷工局審查後仍放行。另外，互助營造的下包還是公共工程委員會停權３年的精工陶瓷，也違反法規。

互助營造聲明指出，桃園捷運綠線GC03土木建築標是規模龐大的統包工程，是採設計併施工的模式進行，與一般傳統工程有所不同，相關設計及施工依合約均經捷工局審核通過後才能施作。

互助營造表示，周刊報導地磚溝縫寬度10mm不符規範，然GC03標地磚施工規範規定是不得小於3mm或大於10mm，實際設計圖的施工縫標記是10mm，公司現場施作也是10mm，實未按圖說施工情事。

另外，報導稱精工陶瓷去年4月22日因他案受公告停權3年，不能參與政府採購投標，但公司早在前面年11月就完成採購簽約，捷工局也於該公司停權公告前完成審查，依工程會政府採購法常見問題Q&A第十八點說明，該廠商就已得標或已簽約的案件仍得繼續履約，因此並無任何違法情事。

互助營造也說，報導稱工程有用大陸建材，實際上，在原石合法依「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」進口台灣後，尚須加工製造才能使用於桃園捷運工程，該加工後的附加價值率達35%以上，依據「進口貨物原產地認定標準」規定，已非大陸建材，且本公司為免認定疑慮，已主動更換為國內廠商，誠無違法使用大陸建材情況。

桃園 捷運

延伸閱讀

日本高校鐵道模型賽、抗震盃工程國際競賽 國立永靖高工囊括雙冠

台東市區8億治水經費 立委極力爭取盼改善積水

烏來台車28日上午恢復營運 瀑布路銑鋪工程遇雨延期

台灣設計展「中興莊」人氣旺背後…展前工程延宕 釀邊施工邊布展窘境

相關新聞

全民運場地趕工 青埔慢壘場挨批沙灘

2026年全民運動會將在桃園舉行，運動部與桃市府昨為籌備處揭牌，39處場地將舉辦32項運動賽事，但桃園巨蛋等重要場館還在...

桃園3區沒賽事 暖身賽行銷

桃園市今年舉辦台灣燈會吸引大批觀光客，刺激地方旅宿、餐飲消費，民代期盼全國性的全民運動會延續燈會熱度，持續帶動地方觀光；...

周刊爆料桃捷綠線涉弊 工程統包商說話了

桃園捷運綠線拚明年北站7站先通車，今被媒體「鏡週刊」爆料捷運工程局為了趕工使用大陸石材，另有未按圖施作、停權廠商參與分包...

桃園慈護宮慶重陽 29日將送1斤大壽桃

桃園慈護宮媽祖昨天到桃園棒球場加持，助樂天桃猿在台灣大賽奪勝聽牌。廟方為慶祝99重陽節、50周年宮慶暨紀念天上聖母得道，...

國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳捷報 鍾東錦表揚：苗栗之光！

苗栗縣政府今天舉辦國際發明展暨反毒反霸凌影音創作績優人員表揚，共有39位師生受獎，縣長鍾東錦除頒發獎學金及獎狀讚揚他們是...

受「ㄚ桃與園哥」之邀 熊讚「壞壞眼神」巨型氣偶現身桃園萬聖城

臺北市吉祥物「熊讚」應桃園市吉祥物「ㄚ桃與園哥」之邀，首度前往桃園參與「2025桃園萬聖城」活動，吸引現場許多民眾熱情合影。此次熊讚6米氣偶特別換上萬聖節限定表情，以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，展現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。