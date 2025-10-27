周刊爆料桃捷綠線涉弊 工程統包商說話了

桃園捷運綠線拚明年北站7站先通車，今被媒體「鏡週刊」爆料捷運工程局為了趕工使用大陸石材，另有未按圖施作、停權廠商參與分包與行控中心漏水等缺失；繼捷工局之後，承包工程的互助營造晚間也發聲明，指報導內容有所曲解。

「鏡週刊」報導，發生弊案的工程是桃捷綠線GC03土木建築與GM01機電土木標案，其中有部分工程由互助營造得標，有違法使用大陸前程石業的石材，但桃園捷工局審查後仍放行。另外，互助營造的下包還是公共工程委員會停權３年的精工陶瓷，也違反法規。

互助營造聲明指出，桃園捷運綠線GC03土木建築標是規模龐大的統包工程，是採設計併施工的模式進行，與一般傳統工程有所不同，相關設計及施工依合約均經捷工局審核通過後才能施作。

互助營造表示，周刊報導地磚溝縫寬度10mm不符規範，然GC03標地磚施工規範規定是不得小於3mm或大於10mm，實際設計圖的施工縫標記是10mm，公司現場施作也是10mm，實未按圖說施工情事。

另外，報導稱精工陶瓷去年4月22日因他案受公告停權3年，不能參與政府採購投標，但公司早在前面年11月就完成採購簽約，捷工局也於該公司停權公告前完成審查，依工程會政府採購法常見問題Q&A第十八點說明，該廠商就已得標或已簽約的案件仍得繼續履約，因此並無任何違法情事。

互助營造也說，報導稱工程有用大陸建材，實際上，在原石合法依「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」進口台灣後，尚須加工製造才能使用於桃園捷運工程，該加工後的附加價值率達35%以上，依據「進口貨物原產地認定標準」規定，已非大陸建材，且本公司為免認定疑慮，已主動更換為國內廠商，誠無違法使用大陸建材情況。