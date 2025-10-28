快訊

桃園3區沒賽事 暖身賽行銷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市今年舉辦台灣燈會吸引大批觀光客，刺激地方旅宿、餐飲消費，民代期盼全國性的全民運動會延續燈會熱度，持續帶動地方觀光；體育局指出，目前賽事分布全市10個行政區，未舉辦賽事的區域會舉辦小型暖身賽，另會搭配旅遊小手冊加強行銷。

全民運預計明年10月17日至22日在桃園舉行，官方預計參賽人次將達1.3萬名，若算上隨團教練、行政和加油團，能為桃園觀光旅宿帶來不小商機。市府也將部分賽事與景點結合，例如龍舟競賽將於龍潭大池舉辦，沙灘角力安排在虎頭山創新園區，輕艇水球場地設在大溪河濱公園人工濕地。

全民運39個競賽場地全都位在桃園市境內，從北到南分布10個行政區，但八德、楊梅和新屋3個行政區因缺乏合適場地，未安排相關賽事，不少民眾感到可惜。

民進黨議員呂林小鳳表示，八德雖無賽事，但希望主辦單位能夠透過其他行銷方式，讓選手或觀眾也能看到八德的特色景點；同黨議員許家睿則指桃園明年還有台灣設計展與桃園地景藝術節等重大活動，盼能串連成帶狀活動，發揮一加一大於二的功效。

桃園市體育局指出，場館必須符合賽事標準，也需具備一定規模，許多場地雖然不錯，但評分未達標，只能放棄，市府針對39處競賽場地也勘查超過110次，持續整備；市府針對未舉辦賽事的3個行政區有規畫小型暖身賽和賽前行銷活動，盼全民運盛事讓各地都能受惠。

