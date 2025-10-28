全民運場地趕工 青埔慢壘場挨批沙灘

2026年全民運動會將在桃園舉行，運動部與桃市府昨為籌備處揭牌，39處場地將舉辦32項運動賽事，但桃園巨蛋等重要場館還在整修，青埔慢速壘球場紅土鬆動等，民代關切工程進度，要求掌控工程進度，務必提早完工，確保賽事安全。體育局回應，修繕經費共2億元，籌備處將每月開會緊盯進度，確保場地無虞。

全民運每2年舉辦一次，比賽項目以非亞、奧運動賽事項目為主，除了16項必選賽事，主辦單位可依地方特色自選16項賽事，桃園選好選滿，其中獨輪車、有氧體操項目是全民運首次登場。

中壢青埔慢速壘球場是全民運賽場之一，近期民眾反映紅土鬆動，「跑起來像在沙灘」，選手很容易扭傷腳。議員張曉昀日前會同體育局現勘，她認為，壘球場不僅平時供市民使用，也是全民運的賽事場地，場地品質格外重要，要求加強修繕。

桃園市體育局回應，將針對外野草皮、圍網、防撞牆及全壘打界竿等設施改善，更新現有賽事空間，預計明年2月底前完成工程招標與施工啟動，預計明年7月底前完工。

大溪區大溪河濱公園是全民運輕艇水球競賽場地預定地，地方憂心近日豪雨不斷，影響設施修繕與清淤工作。體育局指出，大溪河濱公園修繕已獲運動部核定修繕經費729萬7339元，將拆除水面平台拆除及水域清淤，預計今年12月底前工程發包，明年5月完工。

桃園巨蛋是全民運開幕場地，市府今年投入3.4億元進行優化工程，將重鋪地坪，改善空調與電氣系統，並進行室內裝修及外觀、戶外景觀優化，預計明年7月完成，除了是開幕場地，也是5人制足球賽和舞龍舞獅競賽賽場。

全民運明年月10月17日舉行，全民運動署長房瑞文說，運動部已核定場館整修經費。桃園市長張善政表示，明年是運動部成立後首次全民運，有信心將活動辦到最好。