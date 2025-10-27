已非首次！廠商行賄踢鐵板 桃園廉潔楷模扛住300萬現金誘惑

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市政府今被檢廉單位搜索，傳該案為秘書處副處長熊勇智在經發局副局長任內，拒絕廠商行賄並主動向政風通報，相關單位循線追查才揭弊；位處市府要職，熊已非第一次面對金錢誘惑，但他都能把持廉潔，還曾獲得市府廉潔楷模。

據悉，檢廉此次行動源於熊勇智經發局副局長任內案件，當時有工廠業者想要擴廠，但申請鄰地毗鄰不順，準備了300萬元給熊，希望放水，但熊拒不接受並向政風處報告退回賄款；熊今天以重要證人身分被檢廉單位帶走，協助案件偵辦。

其實，熊勇智非第一次拒絕金錢誘惑。他2019年任經發局主秘時，有民眾到他辦公室諮詢經發局相關業務，因詳細解說獲民眾肯定，適逢中秋，對方也準備了2萬元紅包相贈，但他當場退回，也簽報局長與知會政風，

經濟發展局的業務與民眾及企業息息相關，相關法令及政府政策影響民眾權益、投資意願及產業發展，熊主秘遇有相關諮詢都熱心回答，108年民眾至辦公室拜訪諮詢相關業務獲得詳細解說，因適逢中秋節慶期間，離去前致贈現金約2萬元的紅包，熊主秘除當場將紅包退還，並簽報局長及知會政風室，因此在2020年獲頒市府廉潔楷模。

桃園市秘書處副處長熊勇智扛著金錢誘惑並通報政風，今以證人身分協助檢廉辦案。本報資料照片
桃園市秘書處副處長熊勇智扛著金錢誘惑並通報政風，今以證人身分協助檢廉辦案。本報資料照片

紅包 中秋節 金錢

