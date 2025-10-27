聽新聞
桃園慈護宮慶重陽 29日將送1斤大壽桃
桃園慈護宮媽祖昨天到桃園棒球場加持，助樂天桃猿在台灣大賽奪勝聽牌。廟方為慶祝99重陽節、50周年宮慶暨紀念天上聖母得道，29日將展開為期3天系列慶典活動，現場除備有大、小壽桃分送民眾，也有盛大聯歡晚會，邀民眾一起同樂。
慈護宮指出，99重陽節敬老的大壽桃重達1斤，29日上午8時30分開始發放，凡年滿80歲以上（民國34年次以前出生）民眾來慈護宮參拜，即可持身份證正本登記領取，每人限領顆，限量1000顆，送完為止。
另外，今年因恰逢遷建入廟安座50周年暨紀念天上聖母得道升天，30日上午9時起發放參拜者每人一顆小壽桃，限量一千顆，送完為止，而往年卡拉OK歡唱會擴大改為聯歡晚會，除藝人表演，還有精美禮品摸彩活動。
主任委員簡征潭表示，為期三天慶典活動，每天舉辦有祈安法會，為桃園地區廣大信眾及民眾祈福，歡迎大家踴躍參與，共同祈求國泰民安。
