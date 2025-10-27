2026全民運在桃園 地方搶觀光財盼加強觀光行銷

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026全民運在桃園，地方期盼賽事刺激地方觀光產業發展，未舉辦賽事的行政區也能受惠。本報資料照片
2026全民運在桃園，地方期盼賽事刺激地方觀光產業發展，未舉辦賽事的行政區也能受惠。本報資料照片

桃園今年舉辦台灣燈會吸引大批觀光客，刺激地方旅宿、餐飲等消費精機，民代期盼全國性的全民運延續燈會熱度，持續帶動地方觀光產業發展；體育局表示，目前賽事分布全市10個行政區，未舉辦賽事的區域會取辦小型暖身賽，另會搭配旅遊小手冊加強行銷。

2026全民運在桃園，官方預計各項賽次參與人次將達1.3萬名，若算上隨團教練、行政和加油團，能為桃園觀光旅宿帶來不小商機，市府也將部分賽事與景點結合，例如龍舟競賽將於龍潭大池舉辦，沙灘角力安排在虎頭山創新園區，輕艇水球場地設在大溪河濱公園人工濕地。

全民運36個競賽場館分布廣泛，但八德、楊梅和新屋因缺乏合適場地，未能安排賽事舉辦，地方對此感到遺憾。

民進黨議員呂林小鳳表示，八德雖無賽事，但希望主辦單位能夠過其他行銷方式，讓選手或觀眾也能看到八德的特色景點；同黨議員許家睿則指桃園明年還有台灣設計展與桃園地景藝術節等重大活動，盼能串連成帶狀活動，發揮一加一大於二的功效。

體育局解釋場館必須符合賽事標準，也需具備一定規模，許多場地雖然不錯，但評分未達標，只能放棄，不過市府針對未舉辦賽事的3個行政區有規畫小型暖身賽和賽前行銷活動，盼全民運盛事讓各地都能受惠。

桃園 台灣燈會 景點

