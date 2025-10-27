國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳捷報 鍾東錦表揚：苗栗之光！

苗栗縣政府今天舉辦國際發明展暨反毒反霸凌影音創作績優人員表揚，共有39位師生受獎，縣長鍾東錦除頒發獎學金及獎狀讚揚他們是「苗栗之光」，也鼓勵選手們持續精進，努力發揮創意巧思，再締佳績。

苗栗縣師生參加國際競賽屢傳捷報，包括仁德醫護管理專科學校、聯合大學及就讀元培科大、龍華科大的縣籍學生，分別前往波蘭、馬來西亞、韓國的國際發明展，在各國好手競爭中脫穎而出，表現相當亮眼。另外，苗栗高商林子筠同學也在教育部反毒反霸凌影音創作競賽勇奪金牌。

仁德醫護管理專科學校以「迴轉升降省力晾衣裝置」作品，分別於波瀾與馬來西亞國際發明展奪得金、銅雙獎；校內師生更以「組合式彩妝刷」、「快速捲曲副木支架」在韓國世界發明創新競賽中勇奪金牌，充分展現跨域整合與實作精神。

國立聯合大學表現也相當出色，由趙龍傑與溫如梅老師帶領的學生團隊，以「材質再利用之生活文創小品」、「金藝求金」等作品，接連榮獲金、銀獎，展現環保創意與文化設計融合的成果。

就讀元培醫事科技大學與龍華科技大學的同學分別以「AI資源回收自動分類垃圾桶」、「智慧型自動曬衣架」等作品獲獎，體現永續與智能設計的實用價值。

另外，國立苗栗高商林子筠同學則以「〈蝶〉揭示毒品侵蝕」榮獲教育部反毒反霸凌影音創作高中組金牌，以創意傳遞社會關懷理念。