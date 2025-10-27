受「ㄚ桃與園哥」之邀 熊讚「壞壞眼神」巨型氣偶現身桃園萬聖城

臺北市吉祥物「熊讚」應桃園市吉祥物「ㄚ桃與園哥」之邀，首度前往桃園參與「2025桃園萬聖城」活動，吸引現場許多民眾熱情合影。此次熊讚6米氣偶特別換上萬聖節限定表情，以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，展現搗蛋卻不失可愛的魅力；「熊讚小屋」也同步換上南瓜、燈飾與幽靈等萬聖節元素妝點，成為場中最吸睛的打卡點，即日起至11月2日，民眾只要完成指定拍照打卡任務，並加入熊讚社群，就有機會獲得限量「萬聖節限定版熊讚徽章」。

北市府觀傳局表示，25日「2025桃園萬聖城」開城首日，熊讚應景換上萬聖節專屬裝扮，驚喜現身活動現場，並在「熊讚小屋」舉辦粉絲見面會，與大小朋友熱情互動、熊抱合影，展現滿滿活力與親和力，掀起萬聖節氣氛最萌高潮。為配合桃園萬聖城活動，特別將高人氣的熊讚6米氣偶換上萬聖節限定表情，首次以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，以搗蛋又不失可愛的神情迎接大家，營造濃厚又歡樂的萬聖節氛圍。

觀傳局指出，現場的「熊讚小屋」以南瓜、燈飾與幽靈等裝置妝點，營造濃厚節慶氛圍，成為桃園萬聖城中最吸睛的打卡點。本次小屋更特別新增「檸檬平衡大挑戰」趣味互動遊戲，即有機會獲得熊讚精心準備的小禮物。

