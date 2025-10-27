快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

受「ㄚ桃與園哥」之邀 熊讚「壞壞眼神」巨型氣偶現身桃園萬聖城

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市吉祥物「熊讚」應桃園市吉祥物「ㄚ桃與園哥」之邀，首度前往桃園參與「2025桃園萬聖城」活動，吸引現場許多民眾熱情合影。此次熊讚6米氣偶特別換上萬聖節限定表情，以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，展現搗蛋卻不失可愛的魅力；「熊讚小屋」也同步換上南瓜、燈飾與幽靈等萬聖節元素妝點，成為場中最吸睛的打卡點，即日起至11月2日，民眾只要完成指定拍照打卡任務，並加入熊讚社群，就有機會獲得限量「萬聖節限定版熊讚徽章」。

北市府觀傳局表示，25日「2025桃園萬聖城」開城首日，熊讚應景換上萬聖節專屬裝扮，驚喜現身活動現場，並在「熊讚小屋」舉辦粉絲見面會，與大小朋友熱情互動、熊抱合影，展現滿滿活力與親和力，掀起萬聖節氣氛最萌高潮。為配合桃園萬聖城活動，特別將高人氣的熊讚6米氣偶換上萬聖節限定表情，首次以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，以搗蛋又不失可愛的神情迎接大家，營造濃厚又歡樂的萬聖節氛圍。

觀傳局指出，現場的「熊讚小屋」以南瓜、燈飾與幽靈等裝置妝點，營造濃厚節慶氛圍，成為桃園萬聖城中最吸睛的打卡點。本次小屋更特別新增「檸檬平衡大挑戰」趣味互動遊戲，即有機會獲得熊讚精心準備的小禮物。

聚傳媒

萬聖節 桃園 北市府

延伸閱讀

使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

桃園又見行人過馬路被撞 警：未接獲報案

必勝客突發「人事異動」掀熱議！涉及全台50間門市　網推測「2種經典口味將被消失」

一般補助款連3年被砍 桃園嘆：中央不食人間煙火

相關新聞

受「ㄚ桃與園哥」之邀 熊讚「壞壞眼神」巨型氣偶現身桃園萬聖城

臺北市吉祥物「熊讚」應桃園市吉祥物「ㄚ桃與園哥」之邀，首度前往桃園參與「2025桃園萬聖城」活動，吸引現場許多民眾熱情合影。此次熊讚6米氣偶特別換上萬聖節限定表情，以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，展現

2026全民運籌備會揭牌 賽事場館整建考驗團隊能力

2026年全民運動會在桃園，運動部與桃園市政府今為籌備會揭牌，全民運動署長房瑞文與市長張善政預告比賽明年10月17日登場...

竹縣芎林民眾反對寵物生命園區設立 說明會現場爆抗議聲浪

有業者計畫在新竹縣芎林鄉設置寵物生命紀念設施，今天下午舉辦說明會，上百名民眾到場拉白布條抗議「芎林不要寵物火葬場」，紛紛...

印尼移工專場演唱會熱鬧登場 中壢警上台宣導防詐、交安知識

桃園市中壢區昨(26)日在中豐路與中美路二段旁空地，舉辦印尼籍移工專場售票演唱會，多位印尼知名歌手齊聚，包括《Indonesian Idol》出身的Judika、Ihsan Tarore，以及Haikal Baron、Mia Ismi、Tika Ramlan等人氣歌手輪番演唱，吸引大批在台工作的印尼移工到場同歡，現場還結合市集攤位，氣氛熱鬧。

巫婆、尼莫也來學防災！大林消防萬聖節創意宣導 強化孩童安全觀念

大林分隊於今日上午前往桃園市復興非營利幼兒園舉辦「不給糖就搗蛋」之萬聖節防災宣導活動。圖：消防局提供 為將防災觀念從小紮根，桃園市消防局第一大隊大林分隊於今(27)日上午前往桃園市復興非營利幼兒園舉辦

廖志坤遺愛溫暖苗栗縣中港溪地區學子 今年獎助學金120萬元創新高

紀念聯合報已故前中港溪記者廖志坤而成立的財團法人廖志坤基金會，今年發放獎助學金金額再創新高，達120萬元，仿家扶中心每月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。