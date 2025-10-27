聽新聞
0:00 / 0:00
2026全民運籌備會揭牌 賽事場館整建考驗團隊能力
2026年全民運動會在桃園，運動部與桃園市政府今為籌備會揭牌，全民運動署長房瑞文與市長張善政預告比賽明年10月17日登場，但相關場地還在整修，也考驗籌備會能力；房瑞文表示運動部已核定場館整修經費，張善政也允諾將比賽辦到最好。
全民運動會每2年舉辦一次，比賽項目以非亞、奧運動賽事項目為主，除了16項必選賽事，主辦單位也可依地方特色自選16項賽事，桃園選擇項目有獨輪車、龍舟等。
張善政致詞時表示，運動主要目的是讓大家健身，應該不分種類項目。此次是體育部成立後的第一次全民運，算是一個里程碑，籌備會成立後，大家一起努力，有信心把活動辦好，讓大家刮目相看。
房瑞文表示，運動部9月成立至今大概一個多月，剛辦完全國運動會，緊接著是明年的全民運，雖然賽事不是亞、奧運比賽項目，但它也是世界運動會的主流項目。
桃園今年把自選16項賽事選好選滿，但賽事需要一定人數與隊伍參賽才能順利舉行，希望籌備小組都能按照規畫和行程辦理。至於比賽場地整建方面，體育局已提報相關計畫，運動部也都核定，希望未來能順利進行。
體育局表示，市府在籌備會成立之前已展開相關作業，截至目前已開過20次籌備會議，全市39處比賽場地也勘查超過110次，其中有23處正在進行修繕，感謝運動部經費挹注。明年全民運預估有1.3萬人次參與，市府將努力提供優質賽會體驗，也希望透過賽事促進全民運動發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言