快訊

竹縣芎林民眾反對寵物生命園區設立 說明會現場爆抗議聲浪

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
有業者計畫在新竹縣芎林鄉設置寵物生命紀念設施，今天下午舉辦說明會。記者郭政芬／攝影
有業者計畫在新竹縣芎林鄉設置寵物生命紀念設施，今天下午舉辦說明會。記者郭政芬／攝影

有業者計畫在新竹縣芎林鄉設置寵物生命紀念設施，今天下午舉辦說明會，上百名民眾到場拉白布條抗議「芎林不要寵物火葬場」，紛紛表達不同意立場。芎林鄉長黃正彪指出，最終使用執照仍須經鄉公所審核，若鄉親有意見，將不會核發證明，以保障在地環境安全。業者低調回應，會聆聽相關意見，盼持續與鄉親溝通。

去年11月會勘時，部分在地民眾即拉白布條抗議，要求禁止建設生命園區、焚化爐及掩埋動物屍體等3項設施。業者今天首度舉辦說明會，向在地鄉親說明規畫內容，並解釋民眾關心的汙染問題。

「鄉親堅決反對在此設立！」縣議員陳星宏表示，去年12月13日已帶2000多份聯署書向縣府陳情，縣長承諾會傾聽民意、尊重地方民情與需求。他強調，芎林不需要該設施，居民將持續抗議，反對嫌惡設施在芎林設立。

黃正彪表示，這次有鄉親及地主申請設立寵物園區，屬興辦事業。雖主管單位是新竹縣政府，但建照若核准，最後的使用執照仍須經芎林鄉公所審核，特別是「無損鄰證明」部分，包括道路、水溝或其他公共設施若受影響，都是審查重點。「若鄉親對損鄰有意見，我們將不會核發證明，以保障在地環境。」

新竹縣政府動保所技正林志成強調，法規中「風俗民情」是縣府最重要的考量之一。關於需求性，縣府自2019年起已與淡水業者簽約，提供低價寵物火化服務給縣民，因此需求性並不迫切，風俗民情絕對是縣府考慮的重要項目，縣長楊文科也指示，所有規畫都必須符合當地風俗民情，並依法辦理，請大家放心。

陪同業者前來說明的學者、仁德醫護生命關懷事業科講師范班超表示，鄉親對空氣及水源汙染有疑慮。目前中央在輔導合法化過程中，已明訂業者必須裝設空氣汙染防治系統。由於寵物火化爐規模不大，每小時燃燒量僅約100公斤，一般水淨化與空汙處理設備即可有效控制，且中央仍要求最高規格防治措施，以確保環境安全。

至於水汙染，多數業者並不會清洗寵物大體，僅以簡單擦拭；部分飼主希望由專業寵物美容師處理，此舉能避免排水汙染。整體而言，現行做法可將汙染降到最低，且業者普遍願意配合相關規範。

民眾認為芎林不需要該設施，將持續抗議，反對嫌惡設施在芎林設立。記者郭政芬／攝影
民眾認為芎林不需要該設施，將持續抗議，反對嫌惡設施在芎林設立。記者郭政芬／攝影
業者今天首度舉辦說明會，向在地鄉親說明規畫內容，並解釋民眾關心的汙染問題。記者郭政芬／攝影
業者今天首度舉辦說明會，向在地鄉親說明規畫內容，並解釋民眾關心的汙染問題。記者郭政芬／攝影
民眾到場拉白布條抗議「芎林不要寵物火葬場」，紛紛表達不同意設立的立場。記者郭政芬／攝影
民眾到場拉白布條抗議「芎林不要寵物火葬場」，紛紛表達不同意設立的立場。記者郭政芬／攝影

寵物美容師 新竹

