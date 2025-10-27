警方以印尼文宣導防詐騙、交通安全兩大重點。圖：警方提供

桃園市中壢區昨(26)日在中豐路與中美路二段旁空地，舉辦印尼籍移工專場售票演唱會，多位印尼知名歌手齊聚，包括《Indonesian Idol》出身的Judika、Ihsan Tarore，以及Haikal Baron、Mia Ismi、Tika Ramlan等人氣歌手輪番演唱，吸引大批在台工作的印尼移工到場同歡，現場還結合市集攤位，氣氛熱鬧。

中壢警分局除事前規劃警力在現場周邊疏導車流、維持秩序，也獲主辦單位支持，走入活動現場舞台進行宣導。圖：警方提供

中壢警分局除事前規劃警力在現場周邊疏導車流、維持秩序，也獲主辦單位支持，走入活動現場舞台進行宣導，目標不是「管制」，而是「保護」外籍移工。警方以印尼文宣導兩大重點，一是防詐騙，提醒移工千萬不要成為詐欺集團的「車手」或「提款手」，不要替人提領不明款項、幫忙收取現金或包裹，否則不只是「打工賺外快」，而是會面臨刑事責任、恐被判刑甚至要賠償；二是交通安全，特別說明駕車及騎乘機車應有駕照，且不得酒駕。而電動自行車必須掛牌才能上路，載人也有限制，違規不但會被開罰，車輛還可能被當場移置保管。

中壢分局表示，很多詐欺集團會用「高薪、免技術、領現金」為誘因，透過同鄉聊天群組、仲介或網路社團，誘惑移工幫忙「領錢跑腿」。但這些「跑腿」其實就是詐騙集團最前線，最容易被當場逮捕，最後卻成為被丟包的犧牲品。警方也強調，若代為提款、面交詐欺款項，依法都可能面臨多年刑責，並非「只是幫忙一下」。

在交通部分，警方同樣用印尼文說明，無照駕駛最高可罰2萬4000元；酒後騎乘電動自行車或機車，最高可罰20萬元，甚至移置車輛。另外也提醒，自113年11月30日起，微型電動二輪車必須完成登記領牌才能上路，未登記就騎乘，將處3600元罰鍰並可移置保管，呼籲移工務必遵守台灣交通規定，保護自己也保護同事朋友。

中壢分局長林鼎泰表示，外籍朋友是中壢在地的一份子，警察不只是在查緝犯罪、取締交通，更希望用聽得懂的語言、文字，把最重要的安全訊息帶到他們身邊。他也呼籲，遇到可疑投資、要求代領金錢、要求提供帳戶等狀況，一律先懷疑、先確認，不要讓自己「一時貪心、換來一身官司」。同時也提醒外籍移工，務必遵守交通法規、不酒駕、不上路無牌車，平安工作、平安回宿舍，每位移工都能安心、安全在台生活，就是警方最大的目標。

本文章來自《桃園電子報》。原文：印尼移工專場演唱會熱鬧登場 中壢警上台宣導防詐、交安知識