快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 才發動車滑行遇臨檢…認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

印尼移工專場演唱會熱鬧登場 中壢警上台宣導防詐、交安知識

桃園電子報／ 桃園電子報

54646546 4
警方以印尼文宣導防詐騙、交通安全兩大重點。圖：警方提供

桃園市中壢區昨(26)日在中豐路與中美路二段旁空地，舉辦印尼籍移工專場售票演唱會，多位印尼知名歌手齊聚，包括《Indonesian Idol》出身的Judika、Ihsan Tarore，以及Haikal Baron、Mia Ismi、Tika Ramlan等人氣歌手輪番演唱，吸引大批在台工作的印尼移工到場同歡，現場還結合市集攤位，氣氛熱鬧。

54646546 5
中壢警分局除事前規劃警力在現場周邊疏導車流、維持秩序，也獲主辦單位支持，走入活動現場舞台進行宣導。圖：警方提供

中壢警分局除事前規劃警力在現場周邊疏導車流、維持秩序，也獲主辦單位支持，走入活動現場舞台進行宣導，目標不是「管制」，而是「保護」外籍移工。警方以印尼文宣導兩大重點，一是防詐騙，提醒移工千萬不要成為詐欺集團的「車手」或「提款手」，不要替人提領不明款項、幫忙收取現金或包裹，否則不只是「打工賺外快」，而是會面臨刑事責任、恐被判刑甚至要賠償；二是交通安全，特別說明駕車及騎乘機車應有駕照，且不得酒駕。而電動自行車必須掛牌才能上路，載人也有限制，違規不但會被開罰，車輛還可能被當場移置保管。

中壢分局表示，很多詐欺集團會用「高薪、免技術、領現金」為誘因，透過同鄉聊天群組、仲介或網路社團，誘惑移工幫忙「領錢跑腿」。但這些「跑腿」其實就是詐騙集團最前線，最容易被當場逮捕，最後卻成為被丟包的犧牲品。警方也強調，若代為提款、面交詐欺款項，依法都可能面臨多年刑責，並非「只是幫忙一下」。

在交通部分，警方同樣用印尼文說明，無照駕駛最高可罰2萬4000元；酒後騎乘電動自行車或機車，最高可罰20萬元，甚至移置車輛。另外也提醒，自113年11月30日起，微型電動二輪車必須完成登記領牌才能上路，未登記就騎乘，將處3600元罰鍰並可移置保管，呼籲移工務必遵守台灣交通規定，保護自己也保護同事朋友。

中壢分局長林鼎泰表示，外籍朋友是中壢在地的一份子，警察不只是在查緝犯罪、取締交通，更希望用聽得懂的語言、文字，把最重要的安全訊息帶到他們身邊。他也呼籲，遇到可疑投資、要求代領金錢、要求提供帳戶等狀況，一律先懷疑、先確認，不要讓自己「一時貪心、換來一身官司」。同時也提醒外籍移工，務必遵守交通法規、不酒駕、不上路無牌車，平安工作、平安回宿舍，每位移工都能安心、安全在台生活，就是警方最大的目標。

本文章來自《桃園電子報》。原文：印尼移工專場演唱會熱鬧登場 中壢警上台宣導防詐、交安知識

延伸閱讀：

  1. 遺失亡夫機車焦急求助 龍潭警冒雨3小時尋回婦感動落淚
  2. 桃園消防局政風室舉辦反貪活動 強化公務員區辨圖利與便民觀念

移工 印尼 中壢

延伸閱讀

新莊移工宿舍清晨竄火煙一度延燒 消防助10移工即時逃生

泰王太后辭世！BLACKPINK曼谷照開唱 主辦單位呼籲「穿黑衣」

台灣地位未定論 前中壢副市長揭二戰軍事接收清冊正本：移交中華民國

ATM播影片防詐 新北攜玉山銀推「地籍異動即時通」

相關新聞

印尼移工專場演唱會熱鬧登場 中壢警上台宣導防詐、交安知識

桃園市中壢區昨(26)日在中豐路與中美路二段旁空地，舉辦印尼籍移工專場售票演唱會，多位印尼知名歌手齊聚，包括《Indonesian Idol》出身的Judika、Ihsan Tarore，以及Haikal Baron、Mia Ismi、Tika Ramlan等人氣歌手輪番演唱，吸引大批在台工作的印尼移工到場同歡，現場還結合市集攤位，氣氛熱鬧。

廖志坤遺愛溫暖苗栗縣中港溪地區學子 今年獎助學金120萬元創新高

紀念聯合報已故前中港溪記者廖志坤而成立的財團法人廖志坤基金會，今年發放獎助學金金額再創新高，達120萬元，仿家扶中心每月...

苗北設監理分站公路局只給綠委公文 藍委批：公文也分顏色了？

苗栗縣地方爭取設苗北設立監理分站案，不分藍綠都關心，公路局研議短、中期因應做法的公文，最近只給民進黨立委沈發惠國會辦公室...

使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

桃園捷運綠線拚明年北站7站先通車，今被媒體「鏡週刊」爆料捷運工程局為了趕工而使用大陸石材，另有未按圖施作、停權廠商參與分...

全民運場地趕工！青埔慢壘場爆紅土鬆動如沙灘 拚明年7月修繕完成

2026年全民運動會在桃園，運動部與桃園市政府今為籌備會揭牌，市府更斥資5.2億元新建整修場館。青埔慢速壘球場日前傳出紅...

苗栗縣茶三代張家齊自創福爾摩茶 台灣首奪日本國際賽即飲類金賞獎

苗栗縣茶三代張家參加在日本世界茶評比會，自創Formocha福爾摩茶，創下賽會19年來台灣首次獲即飲類最高金賞獎紀錄，揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。