廖志坤遺愛溫暖苗栗縣中港溪地區學子 今年獎助學金120萬元創新高

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
廖志坤基進會今年審查完成獎學金發放，今年總獎金再創新高，達120萬元，基金會全體董事及校長委員期許基金會成為關懷弱勢學子，更有溫度的基金會。圖／周恆和提供
廖志坤基進會今年審查完成獎學金發放，今年總獎金再創新高，達120萬元，基金會全體董事及校長委員期許基金會成為關懷弱勢學子，更有溫度的基金會。圖／周恆和提供

紀念聯合報已故前中港溪記者廖志坤而成立的財團法人廖志坤基金會，今年發放獎助學金金額再創新高，達120萬元，仿家扶中心每月發放2000元，全年2萬4000元的關懷扶助獎學金今年報名爆增，共有21名學子獲補助。

廖志坤生前於1996年在苗栗縣南庄鄉獅頭山附近採訪途中，因與砂石車發生交通事故身亡，母親張秋子捐250萬元成立基金會，以孳息及社會各界熱心捐助金額，發放獎學金給頭份、三灣和南庄低收入戶學生，以表廖遺愛人間不輟，明年是基金會成立30周年，基金會決定出特刊擴大辦理。

廖志坤基金會原本固定發放國中5000元、高中以上至研究所1萬元，後來加發家扶中心每月2000元扶助金，這幾年在昇恆昌所屬基金會及前聯合晚報証券中心主任姚鷺大力贊助下，資助學子今年增至21名，這項補助金額就達50萬4000元，今年另有12名大學以上，19名高中生，25名國中生獲獎學金贊助。

另外，光罩基金會贊助下，廖志坤基金會近年也對優秀學子發拔尖及圓夢獎學金，今年也有5名學子獲得獎助。

廖志坤基金會董事周恆和表示，基金會除獎助範圍擴大，展現更具溫度的關懷外，往年都會看到轄內高國中校長為其校內弱勢學子積極爭取補助，令人動容，今年三灣國中羅玉琴校長數度幫學子爭取，也都獲得參加審查的董事及校長委員全力支持，充分展現廖志坤基金會更具溫度的一面。

家扶中心 南庄 交通事故

