苗北設監理分站公路局只給綠委公文 藍委批：公文也分顏色了？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
地方爭取設苗北監理分站案進度，公路局的公文對象引發爭議。本報資料照片
苗栗縣地方爭取設苗北設立監理分站案，不分藍綠都關心，公路局研議短、中期因應做法的公文，最近只給民進黨立委沈發惠國會辦公室，國民黨立委陳超明、邱鎮軍跳腳，邱批難道現在公文也分顏色了？

苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮人口近20萬人，但監理站設在苗栗市，車程來回約1個小時，苗栗縣長鍾東錦今年9月9日要求團隊盤點規畫，爭取苗北設監理分站，9月12日陳超明、邱鎮軍國會辦公室協調，沈發惠國會辦公室9月15日開會研議，公路局10月22日公文正本給沈發惠國會辦公室，副本苗栗縣政府、新竹監理所。

陳、邱至今沒有被公路局告知而跳腳，邱鎮軍說，苗北設立監理分站，攸關公共事務，解決民眾舟車勞頓之不便，不分顏色都關心，未料，先開會的沒有接到後續處置公文，公路局有大小眼，只看重執政黨立委之嫌，他會持續追蹤監督相關進度。

根據公路局公文，表示回復沈發惠國會辦公室9月15日函文，苗北地區設監理服務據點案，短期延長服務時數，目前每月第一、三周星期四，頭份市衛生所上午9點至11點、頭份市公所下午1點至3點，進駐合署辦公，分別延長至中午12點、下午5點；中期增設服務據點，洽談竹南鎮衛生所辦理高齡換照服務，請縣政府協助覓妥頭份、竹南處所，設駐點服務。

苗栗監理站指出，苗北地區駐點服務延長時間，站方可行性評估計畫書報陳公路局，目前尚待評估及協調，預計確定後明年實施，目前頭份市公所簡易監理業務，受理行照換（補）發、住居所地址變更登記、普通重型機車報廢、汽燃費繳納、駕照換（補）發、日文譯本申請、職業駕照審驗、交通違規強制險繳納、部分違規項目罰鍰繳納；頭份市衛生所辦理高齡駕照審驗及換發。如涉及驗車、動保設定、過戶、牌照稅等業務項目則無法當場受理。

頭份 衛生所 辦公室

