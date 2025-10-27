使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

桃園捷運綠線拚明年北站7站先通車，今被媒體「鏡週刊」爆料捷運工程局為了趕工而使用大陸石材，另有未按圖施作、停權廠商參與分包與行控中心漏水等缺失；捷工局嚴正駁斥報導內容惡意曲解，強調沒使用大陸製石材，施工也都合乎法規標準。

「鏡週刊」報導，發生弊案的工程是桃捷綠線GC03土木建築與GM01機電土木標案，其中有部分工程由互助營造得標，有違法使用大陸前程石業的石材，桃園捷工局審查後卻予以通過。另外，互助營造還使用被工程委員會停權３年的精工陶瓷，捷工局卻以趕工為由，同意包商繼續做。

周刊報導引發關注，民進黨桃園市議員陳雅倫、李宗豪與黃瓊慧等人都在議會質詢此事，桃園地檢署也掌握相關報導，目前剪報分「他」字案調查；桃園副市長王明鉅答詢時說「有時候媒體報導不一定正確」。捷工局長劉慶豐表示，捷運工程一切合法合規，對於不實抹黑，市府還是會按照原本的趕工步調朝2026年北段7站通車邁進。

捷工局表示，GC03標統包商發現廈門前程公司產品是大陸製之後，6月5日已更換為國內廠商，現場施握並無使用前程公司提供的大陸材料。周刊報導引用照片為車站中間的崗石地磚，並非石材，地磚供應商也是台灣的精工陶瓷公司，並非大陸廠商。

關於精工陶瓷因其他工程標案被公共工程委員會停權3年一事，捷工局稱工程合約是精工被停權之前簽訂，經法律顧問檢視，合約可不溯及既往，精工持續工料並無違反政府採購法，業務辦理流程也由送政風室備查。

另外，周刊報導也稱綠線地磚溝縫10公厘，不符規範的6公厘，疑似圖利廠商1千萬元，北機場回填地質改良原編列1億元，後來大幅調高到6億元，也啟人疑竇。

捷工局回應，捷運地磚溝縫施作規定是不得超過10公厘，綠線車站溝縫為10公厘，台北、新北、台中、高雄和台鐵桃園站也都採用10公厘的慣例，圖利之說實屬無稽。