快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

聽新聞
0:00 / 0:00

使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
鏡週刊爆料桃捷工程使用大陸材料，捷工局嚴正駁斥報導內容惡意曲解。圖／讀者提供
鏡週刊爆料桃捷工程使用大陸材料，捷工局嚴正駁斥報導內容惡意曲解。圖／讀者提供

桃園捷運綠線拚明年北站7站先通車，今被媒體「鏡週刊」爆料捷運工程局為了趕工而使用大陸石材，另有未按圖施作、停權廠商參與分包與行控中心漏水等缺失；捷工局嚴正駁斥報導內容惡意曲解，強調沒使用大陸製石材，施工也都合乎法規標準。

「鏡週刊」報導，發生弊案的工程是桃捷綠線GC03土木建築與GM01機電土木標案，其中有部分工程由互助營造得標，有違法使用大陸前程石業的石材，桃園捷工局審查後卻予以通過。另外，互助營造還使用被工程委員會停權３年的精工陶瓷，捷工局卻以趕工為由，同意包商繼續做。

周刊報導引發關注，民進黨桃園市議員陳雅倫、李宗豪與黃瓊慧等人都在議會質詢此事，桃園地檢署也掌握相關報導，目前剪報分「他」字案調查；桃園副市長王明鉅答詢時說「有時候媒體報導不一定正確」。捷工局長劉慶豐表示，捷運工程一切合法合規，對於不實抹黑，市府還是會按照原本的趕工步調朝2026年北段7站通車邁進。

捷工局表示，GC03標統包商發現廈門前程公司產品是大陸製之後，6月5日已更換為國內廠商，現場施握並無使用前程公司提供的大陸材料。周刊報導引用照片為車站中間的崗石地磚，並非石材，地磚供應商也是台灣的精工陶瓷公司，並非大陸廠商。

關於精工陶瓷因其他工程標案被公共工程委員會停權3年一事，捷工局稱工程合約是精工被停權之前簽訂，經法律顧問檢視，合約可不溯及既往，精工持續工料並無違反政府採購法，業務辦理流程也由送政風室備查。

另外，周刊報導也稱綠線地磚溝縫10公厘，不符規範的6公厘，疑似圖利廠商1千萬元，北機場回填地質改良原編列1億元，後來大幅調高到6億元，也啟人疑竇。

捷工局回應，捷運地磚溝縫施作規定是不得超過10公厘，綠線車站溝縫為10公厘，台北、新北、台中、高雄和台鐵桃園站也都採用10公厘的慣例，圖利之說實屬無稽。

關於北機場地質改良經費墊高，主因基地土壤有汙染，依規定不能外運，1億元只是環保局整治汙染經費，且整治後的土壤鬆散，必須夯實才能作為建物地基。市府後來調整工法，以水泥混合土壤加固基地，雖然經費增加到近6億元，但也縮短機廠工程進度，加速捷運通車期程。行控中心則是還在施作，並非漏水。

鏡週刊爆料桃捷工程使用大陸材料，捷工局嚴正駁斥報導內容惡意曲解。圖／讀者提供
鏡週刊爆料桃捷工程使用大陸材料，捷工局嚴正駁斥報導內容惡意曲解。圖／讀者提供
鏡週刊爆料桃捷工程使用大陸材料，捷工局嚴正駁斥報導內容惡意曲解。圖／讀者提供
鏡週刊爆料桃捷工程使用大陸材料，捷工局嚴正駁斥報導內容惡意曲解。圖／讀者提供

桃園地檢署 捷運 漏水

延伸閱讀

桃園又見行人過馬路被撞 警：未接獲報案

必勝客突發「人事異動」掀熱議！涉及全台50間門市　網推測「2種經典口味將被消失」

一般補助款連3年被砍 桃園嘆：中央不食人間煙火

中職／樂天桃猿聽牌！桃園「雙媽會」助攻 距總冠軍僅差一勝

相關新聞

使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

桃園捷運綠線拚明年北站7站先通車，今被媒體「鏡週刊」爆料捷運工程局為了趕工而使用大陸石材，另有未按圖施作、停權廠商參與分...

廖志坤遺愛溫暖苗栗縣中港溪地區學子 今年獎助學金120萬元創新高

紀念聯合報已故前中港溪記者廖志坤而成立的財團法人廖志坤基金會，今年發放獎助學金金額再創新高，達120萬元，仿家扶中心每月...

苗北設監理分站公路局只給綠委公文 藍委批：公文也分顏色了？

苗栗縣地方爭取設苗北設立監理分站案，不分藍綠都關心，公路局研議短、中期因應做法的公文，最近只給民進黨立委沈發惠國會辦公室...

全民運場地趕工！青埔慢壘場爆紅土鬆動如沙灘 拚明年7月修繕完成

2026年全民運動會在桃園，運動部與桃園市政府今為籌備會揭牌，市府更斥資5.2億元新建整修場館。青埔慢速壘球場日前傳出紅...

苗栗縣茶三代張家齊自創福爾摩茶 台灣首奪日本國際賽即飲類金賞獎

苗栗縣茶三代張家參加在日本世界茶評比會，自創Formocha福爾摩茶，創下賽會19年來台灣首次獲即飲類最高金賞獎紀錄，揚...

左右眼度數差異大…戴眼鏡易暈 柯美蘭團隊MCH改善視差

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，新竹台大分院柯美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。