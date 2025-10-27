財劃法通過財源增加 竹市府籌設數位發展處與養護工程處

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今宣布組織再升級，將籌設「數位發展處」與「養護工程處」。記者黃羿馨／攝影
新竹市在財劃法通過後財源大增，新竹市政府今宣布組織再升級，將籌設「數位發展處」與「養護工程處」，拉近與直轄市在一級機關設立總數差距，並調整行政、技術、資訊和社工體系等職務列等，增加留任人才誘因。

新竹市代理市長邱臣遠表示，竹市正處於城市轉型、治理升級與永續發展的關鍵時刻。新版財政收支劃分法修正通過後，竹市財源增加，增設「數位發展處」與「養護工程處」不僅是組織架構調整，更是城市治理邁向新高度的重要里程碑。

市府表示，數位轉型是提升城市競爭力關鍵，因此將新設「數位發展處」，擔任市政數位政策的專責核心單位，推動智慧、便利、安全的數位公共服務，包括公民數位參與、建置智慧基礎設施、完善數位治理平台等，將智慧科技應用於公共決策。同時，該處亦將導入科技工具與數據化的績效評估，強化市政透明度與效能。

市府指出，隨著竹市各項基礎公共工程建設逐步推展，設施長期養護需求與日俱增，將增設「養護工程處」，將工務處原有道路、橋梁及共同管道等維護管理業務移撥該處專責辦理，並整合二級機關「公園及觀光區設施維護管理中心」，提升資源調度效能。透過系統化業務分工與專業化管理，使工務處得以專注於新闢工程與重大建設規畫，養護工程處則專責公共設施養護。

人事處指出，內政今年6月修正地方行政機關組織準則，新竹市政府一級單位及其所屬一級機關設立總數上限（不含人事、主計、政風）得由原本的18提升為20；考試院亦分別於9月及10月放寬各官等的配置比率，拉近中央與地方政府公務人員職務列等。

人事處表示，財政為庶政之母，面對竹市財源增加，更需要有充足人力執行，為此市府向中央建議鬆綁總員額，爭取增加正式編制員額，並配合考試院即將修正相關考銓法規，整體規畫辦理組織修編。

新竹 財政收支劃分法 考試院

相關新聞

使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

桃園捷運綠線拚明年北站7站先通車，今被媒體「鏡週刊」爆料捷運工程局為了趕工而使用大陸石材，另有未按圖施作、停權廠商參與分...

廖志坤遺愛溫暖苗栗縣中港溪地區學子 今年獎助學金120萬元創新高

紀念聯合報已故前中港溪記者廖志坤而成立的財團法人廖志坤基金會，今年發放獎助學金金額再創新高，達120萬元，仿家扶中心每月...

苗北設監理分站公路局只給綠委公文 藍委批：公文也分顏色了？

苗栗縣地方爭取設苗北設立監理分站案，不分藍綠都關心，公路局研議短、中期因應做法的公文，最近只給民進黨立委沈發惠國會辦公室...

全民運場地趕工！青埔慢壘場爆紅土鬆動如沙灘 拚明年7月修繕完成

2026年全民運動會在桃園，運動部與桃園市政府今為籌備會揭牌，市府更斥資5.2億元新建整修場館。青埔慢速壘球場日前傳出紅...

苗栗縣茶三代張家齊自創福爾摩茶 台灣首奪日本國際賽即飲類金賞獎

苗栗縣茶三代張家參加在日本世界茶評比會，自創Formocha福爾摩茶，創下賽會19年來台灣首次獲即飲類最高金賞獎紀錄，揚...

左右眼度數差異大…戴眼鏡易暈 柯美蘭團隊MCH改善視差

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，新竹台大分院柯美...

