財劃法通過財源增加 竹市府籌設數位發展處與養護工程處

新竹市在財劃法通過後財源大增，新竹市政府今宣布組織再升級，將籌設「數位發展處」與「養護工程處」，拉近與直轄市在一級機關設立總數差距，並調整行政、技術、資訊和社工體系等職務列等，增加留任人才誘因。

新竹市代理市長邱臣遠表示，竹市正處於城市轉型、治理升級與永續發展的關鍵時刻。新版財政收支劃分法修正通過後，竹市財源增加，增設「數位發展處」與「養護工程處」不僅是組織架構調整，更是城市治理邁向新高度的重要里程碑。

市府表示，數位轉型是提升城市競爭力關鍵，因此將新設「數位發展處」，擔任市政數位政策的專責核心單位，推動智慧、便利、安全的數位公共服務，包括公民數位參與、建置智慧基礎設施、完善數位治理平台等，將智慧科技應用於公共決策。同時，該處亦將導入科技工具與數據化的績效評估，強化市政透明度與效能。

市府指出，隨著竹市各項基礎公共工程建設逐步推展，設施長期養護需求與日俱增，將增設「養護工程處」，將工務處原有道路、橋梁及共同管道等維護管理業務移撥該處專責辦理，並整合二級機關「公園及觀光區設施維護管理中心」，提升資源調度效能。透過系統化業務分工與專業化管理，使工務處得以專注於新闢工程與重大建設規畫，養護工程處則專責公共設施養護。

人事處指出，內政今年6月修正地方行政機關組織準則，新竹市政府一級單位及其所屬一級機關設立總數上限（不含人事、主計、政風）得由原本的18提升為20；考試院亦分別於9月及10月放寬各官等的配置比率，拉近中央與地方政府公務人員職務列等。

人事處表示，財政為庶政之母，面對竹市財源增加，更需要有充足人力執行，為此市府向中央建議鬆綁總員額，爭取增加正式編制員額，並配合考試院即將修正相關考銓法規，整體規畫辦理組織修編。