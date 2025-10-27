全民運場地趕工！青埔慢壘場爆紅土鬆動如沙灘 拚明年7月修繕完成

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
針對青埔慢速壘球場紅土鬆動問題，體育局表示已規劃辦理整修工程，將針對外野草皮、圍網、防撞牆及全壘打界竿等設施改善，同時更新現有賽事空間。圖／體育局提供
2026年全民運動會在桃園，運動部與桃園市政府今為籌備會揭牌，市府更斥資5.2億元新建整修場館。青埔慢速壘球場日前傳出紅土鬆動，民眾反映跑起來像在沙灘。桃園市體育局表示，已規劃辦理青埔慢壘場整修工程，預估明年2月招標修繕，拚7月完工，確保場地能順利投入全民運動會使用。

市議員張曉昀指出，近期有民眾反映青埔慢速壘球場紅土鬆動問題，抱怨在場地跑起來「像在沙灘上」，很容易扭傷腳，日前與體育局到場會勘，針對現場狀況逐項檢視，認為青埔慢速壘球場除了平時供市民使用，明年也將作為2026年全民運動會的比賽場地之一，因此壘球場的場館品質格外重要。

體育局表示，桃園市經教育部核定舉辦2026年全民運動會，為非亞奧運項目最高層級綜合性賽事，由運動部主辦、桃園市政府承辦，預計於明年10月17日至10月22日舉行，共舉辦32個競賽種類，計有39個場地，皆位於桃園市境內。

針對青埔慢速壘球場問題，為配合明年全民運動會慢速壘球賽事，已規劃辦理整修工程，將針對外野草皮、圍網、防撞牆及全壘打界竿等設施改善，同時更新現有賽事空間，並辦理場內樹木移植作業，預計於明年2月底前完成工程招標與施工啟動，並於7月底前完工，確保場地能順利投入全民運動會使用。

除青埔慢壘場，大溪區大溪河濱公園為輕艇水球競賽場地預定地，河道需執行清淤工程，日前桃園數日豪雨，是否影響場地準備進度。體育局說明，運動部於今年8月核定修繕經費729萬7339元，現由大溪區公所辦理修繕工程，項目包括水面平台拆除及水域清淤，現正規劃設計中，預計今年12月底前工程發包，明年5月前完工；大溪區公所則回應，近日連雨不影響發包進度。

近期有民眾反映青埔慢速壘球場紅土鬆動問題，抱怨在場地跑起來「像在沙灘上」，桃園市議員張曉昀表示日前與體育局到場會勘。圖／市議員張曉昀提供
針對青埔慢速壘球場紅土鬆動問題，體育局表示已規劃辦理整修工程，將針對外野草皮、圍網、防撞牆及全壘打界竿等設施改善，同時更新現有賽事空間。圖／體育局提供
2026年全民運動會在桃園，其中大溪區大溪河濱公園為全民運輕艇水球競賽場地預定地。記者周嘉茹／翻攝
運動 桃園 青埔

