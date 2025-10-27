苗栗縣茶三代張家齊自創福爾摩茶 台灣首奪日本國際賽即飲類金賞獎

苗栗縣茶三代張家參加在日本世界茶評比會，自創Formocha福爾摩茶，創下賽會19年來台灣首次獲即飲類最高金賞獎紀錄，揚名飄香國外。

40歲張家齊散茶類在英國星級美食大賞Great Taste Awards，2019年以「夢幻果香」紅茶作品，拿下紅茶組世界冠軍，2021年、2022年獲得最高3星大獎，此外，2021年日本世界茶葉評比會「夢幻果香」又勇奪金賞獎，這次再以夢幻果香型紅茶，創新研發福爾摩茶，參加日本世界茶評會即飲類，成績昨天公布，一舉得金賞獎。

「實現用台灣茶與世界接軌的夢想」！張家齊說，日本、英國是茶飲大國，客家庄名茶東方美人茶早於百年前就揚名四海，近年來參加國際賽事，且跟上即茶飲趨勢，打出台灣精品茶知名度與市場，再次飄香國際，昨天得獎後，留在日本與茶友交流。

張家齊分享福爾摩茶，不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶的秘訣，表示茶葉不是發酵，利用多層次氧化，再做氣泡的增壓，在壓力桶內一段時間，再填充到瓶子，冰鎮後的口感，跟香檳一樣美好，但並沒有酒精。