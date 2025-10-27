快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

左右眼度數差異大…戴眼鏡易暈 柯美蘭團隊MCH改善視差

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院眼科部醫師柯美蘭提醒，不等視病人配鏡前應與醫師充分討論。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院眼科部醫師柯美蘭提醒，不等視病人配鏡前應與醫師充分討論。圖／新竹台大分院提供

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，新竹台大分院柯美蘭醫師團隊研究發現，採用德式哈塞方法（MCH）可精準計算稜鏡量，改善雙眼影像落差，即使度數相差逾千度，仍能維持視覺穩定與舒適。

新竹台大分院眼科部醫師暨清華大學兼任教授柯美蘭指出，不等視會降低患者的深度知覺與立體視覺。尤其當雙眼度數差距超過300度時，雙眼影像將出現超過7％的差異，導致患者在配戴眼鏡時感到不適，因此不少人會選擇不戴眼鏡或長期配戴隱形眼鏡，卻增加單眼度數惡化與角膜感染的風險。

為了改善中重度不等視的臨床困境，柯美蘭醫師攜手馬偕醫學院視光學系助理教授陳雅郁，帶領清大博士生團隊，展開針對不等視患者的臨床研究。研究比較了德式哈塞方法與美式視光學延伸程式方法的矯正效果。結果顯示，哈塞方法能更精確計算稜鏡量，即使雙眼度數差異高達1400度，仍能讓雙眼影像落在「巴諾姆融合區」內，有效減少視覺偏差。

柯美蘭表示，透過視訊眼科檢查發現，哈塞方法能改善雙眼視功能，並可輕度提升掃視速度，使雙眼影像更快對齊、減少不一致。鏡片設計上，則能藉由調整厚度、弧度與與眼睛的距離，改變影像大小而不影響屈光度，進一步降低雙眼影像差異。

柯美蘭強調，此研究成果為中重度不等視患者提供了一項更精準的矯正工具，不僅能改善雙眼協調與舒適度，更能提升患者的日常生活與工作品質。

隱形眼鏡 患者 柯美蘭

延伸閱讀

不是一般法官能承受...柯文哲維持7000萬交保 柯美蘭回應了

高院撤銷柯文哲交保！吳子嘉預測後續走向 警告「1事」恐讓情勢不利

高院撤銷柯文哲交保裁定 柯美蘭批「良心何在」：這些人等著被上天懲處

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

相關新聞

2025桃園花彩節周末登場 大溪警方交管禁行路段一次看

2025桃園花彩節將於周六登場，活動自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音...

全民運場地趕工！青埔慢壘場爆紅土鬆動如沙灘 拚明年7月修繕完成

2026年全民運動會在桃園，運動部與桃園市政府今為籌備會揭牌，市府更斥資5.2億元新建整修場館。青埔慢速壘球場日前傳出紅...

苗栗縣茶三代張家齊自創福爾摩茶 台灣首奪日本國際賽即飲類金賞獎

苗栗縣茶三代張家參加在日本世界茶評比會，自創Formocha福爾摩茶，創下賽會19年來台灣首次獲即飲類最高金賞獎紀錄，揚...

左右眼度數差異大…戴眼鏡易暈 柯美蘭團隊MCH改善視差

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，新竹台大分院柯美...

虎頭山遊具老舊 桃市將改善

桃園市虎頭山風景特定區緊鄰市中心，但園區設施老舊不符現行安全規範，民代憂兒童使用受傷，呼籲市府改進；桃園市風景管理處表示...

不只12億元 苗栗縣總圖再加碼...打造都市森林

苗栗縣警局遷建原地蓋縣立圖書館總圖案備受期待，縣長鍾東錦表示，總經費不只12億元，將加碼至16至18億元，打造「都市中森...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。