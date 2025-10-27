快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

2025桃園花彩節周末登場 大溪警方交管禁行路段一次看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025桃園花彩節自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音樂活動及氣球造型創作等。圖／大溪分局提供
2025桃園花彩節自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音樂活動及氣球造型創作等。圖／大溪分局提供

2025桃園花彩節將於周六登場，活動自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音樂活動及氣球造型創作等，預估將吸引大量遊客前往，由於會場鄰近大溪老街及周邊道路狹窄，大溪警方提前規劃交通疏導勤務，部分道路將管制通行。

大溪分局指出，2025桃園花彩節活動期間，每日上午8時至下午6時將派遣警力於會場周邊路口疏導交通，請民眾務必配合執勤員警疏導作為，以維交通秩序與順暢，交通管制措施規劃如下：

一、 禁止車輛進入路段，月眉路75巷、80巷、101巷、110巷、131巷、146巷、173巷、180巷、205巷、216巷、235巷、246巷。除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛、活動接駁車、活動參訪專車及管制範圍內居民及業者（憑證進入）外，其餘汽機車及大型遊覽車禁止進出。

二、 單行管制路段，行駛方向由月湖路與月眉路75巷口至信義路525巷，除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛、活動接駁車、活動參訪專車及管制範圍內居民及業者（憑證進入）外，其餘汽機車禁止進出，另遊覽車不受單行管制，惟信義路525巷維持管制。

1、月湖路（月眉路75巷至月眉人工溼地旁防汛道路）。

2、防汛道路（月眉人工溼地至山湖生態親水公園）。

3、信義路525巷（禁止信義路口進入）。

三、 車輛單向管制（只進不出）車輛請由武嶺橋東端信義路經由月眉路進入，車輛請停放月眉第一、第二停車場、橋頭、多功能草皮園區停車場及中庄第一臨時停車場等5處。

1、主辦單位於平假日期間均有安排40人座客運巴士接駁（平日1輛，假日2輛），由月眉第一停車場>月眉遊客服務中心>月眉第二停車場>多功能草皮停車場>山豬湖園區，請遊客多加利用。

2、離場車輛請依指示通行，並配合員警指揮由月湖路經由信義路525巷離場。

3、如車位停滿，建議民眾可將車輛停於橋頭停車場，經由大溪橋步行至展場，享受漫遊樂趣。

大溪警方呼籲，因展場停車位有限，請民眾多加利用大眾運輸前往，遵從警方指揮維持秩序，避免造成壅塞。

2025桃園花彩節於大溪區月眉里農地舉辦，鄰近大溪老街及周邊道路狹窄，大溪警方提前規劃交通疏導勤務，部分道路將管制通行。圖／大溪分局提供
2025桃園花彩節於大溪區月眉里農地舉辦，鄰近大溪老街及周邊道路狹窄，大溪警方提前規劃交通疏導勤務，部分道路將管制通行。圖／大溪分局提供
2025桃園花彩節自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音樂活動及氣球造型創作等。圖／大溪分局提供
2025桃園花彩節自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音樂活動及氣球造型創作等。圖／大溪分局提供

停車場 加利

延伸閱讀

大溪社頭文化百年傳承成展 蘇俊賓：信仰與文化的城鎮

桃園大溪豆干節推大溪豆干宴 10月31日開放報名

光復節連假將至 高市各景點將依狀況實施交管

2025桃園花彩節「花彩飛揚」 邀民眾一起漫步花田神采飛揚

相關新聞

2025桃園花彩節周末登場 大溪警方交管禁行路段一次看

2025桃園花彩節將於周六登場，活動自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音...

全民運場地趕工！青埔慢壘場爆紅土鬆動如沙灘 拚明年7月修繕完成

2026年全民運動會在桃園，運動部與桃園市政府今為籌備會揭牌，市府更斥資5.2億元新建整修場館。青埔慢速壘球場日前傳出紅...

苗栗縣茶三代張家齊自創福爾摩茶 台灣首奪日本國際賽即飲類金賞獎

苗栗縣茶三代張家參加在日本世界茶評比會，自創Formocha福爾摩茶，創下賽會19年來台灣首次獲即飲類最高金賞獎紀錄，揚...

左右眼度數差異大…戴眼鏡易暈 柯美蘭團隊MCH改善視差

新竹45歲工程師陳男左眼近視300度、右眼650度，長期受不等視困擾，甚至長期配戴隱形眼鏡導致角膜感染，新竹台大分院柯美...

虎頭山遊具老舊 桃市將改善

桃園市虎頭山風景特定區緊鄰市中心，但園區設施老舊不符現行安全規範，民代憂兒童使用受傷，呼籲市府改進；桃園市風景管理處表示...

不只12億元 苗栗縣總圖再加碼...打造都市森林

苗栗縣警局遷建原地蓋縣立圖書館總圖案備受期待，縣長鍾東錦表示，總經費不只12億元，將加碼至16至18億元，打造「都市中森...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。