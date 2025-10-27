2025桃園花彩節周末登場 大溪警方交管禁行路段一次看

2025桃園花彩節將於周六登場，活動自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音樂活動及氣球造型創作等，預估將吸引大量遊客前往，由於會場鄰近大溪老街及周邊道路狹窄，大溪警方提前規劃交通疏導勤務，部分道路將管制通行。

大溪分局指出，2025桃園花彩節活動期間，每日上午8時至下午6時將派遣警力於會場周邊路口疏導交通，請民眾務必配合執勤員警疏導作為，以維交通秩序與順暢，交通管制措施規劃如下：

一、 禁止車輛進入路段，月眉路75巷、80巷、101巷、110巷、131巷、146巷、173巷、180巷、205巷、216巷、235巷、246巷。除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛、活動接駁車、活動參訪專車及管制範圍內居民及業者（憑證進入）外，其餘汽機車及大型遊覽車禁止進出。

二、 單行管制路段，行駛方向由月湖路與月眉路75巷口至信義路525巷，除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛、活動接駁車、活動參訪專車及管制範圍內居民及業者（憑證進入）外，其餘汽機車禁止進出，另遊覽車不受單行管制，惟信義路525巷維持管制。

1、月湖路（月眉路75巷至月眉人工溼地旁防汛道路）。

2、防汛道路（月眉人工溼地至山豬湖生態親水公園）。

3、信義路525巷（禁止信義路口進入）。

三、 車輛單向管制（只進不出）車輛請由武嶺橋東端信義路經由月眉路進入，車輛請停放月眉第一、第二停車場、橋頭、多功能草皮園區停車場及中庄第一臨時停車場等5處。

1、主辦單位於平假日期間均有安排40人座客運巴士接駁（平日1輛，假日2輛），由月眉第一停車場>月眉遊客服務中心>月眉第二停車場>多功能草皮停車場>山豬湖園區，請遊客多加利用。

2、離場車輛請依指示通行，並配合員警指揮由月湖路經由信義路525巷離場。

3、如車位停滿，建議民眾可將車輛停於橋頭停車場，經由大溪橋步行至展場，享受漫遊樂趣。