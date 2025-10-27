2025桃園花彩節周末登場 大溪警方交管禁行路段一次看
2025桃園花彩節將於周六登場，活動自11月1日起至9日在大溪區月眉里農地辦理，活動可認識綠色廊道、故事會、美食饗宴、音樂活動及氣球造型創作等，預估將吸引大量遊客前往，由於會場鄰近大溪老街及周邊道路狹窄，大溪警方提前規劃交通疏導勤務，部分道路將管制通行。
大溪分局指出，2025桃園花彩節活動期間，每日上午8時至下午6時將派遣警力於會場周邊路口疏導交通，請民眾務必配合執勤員警疏導作為，以維交通秩序與順暢，交通管制措施規劃如下：
一、 禁止車輛進入路段，月眉路75巷、80巷、101巷、110巷、131巷、146巷、173巷、180巷、205巷、216巷、235巷、246巷。除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛、活動接駁車、活動參訪專車及管制範圍內居民及業者（憑證進入）外，其餘汽機車及大型遊覽車禁止進出。
二、 單行管制路段，行駛方向由月湖路與月眉路75巷口至信義路525巷，除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛、活動接駁車、活動參訪專車及管制範圍內居民及業者（憑證進入）外，其餘汽機車禁止進出，另遊覽車不受單行管制，惟信義路525巷維持管制。
1、月湖路（月眉路75巷至月眉人工溼地旁防汛道路）。
2、防汛道路（月眉人工溼地至山豬湖生態親水公園）。
3、信義路525巷（禁止信義路口進入）。
三、 車輛單向管制（只進不出）車輛請由武嶺橋東端信義路經由月眉路進入，車輛請停放月眉第一、第二停車場、橋頭、多功能草皮園區停車場及中庄第一臨時停車場等5處。
1、主辦單位於平假日期間均有安排40人座客運巴士接駁（平日1輛，假日2輛），由月眉第一停車場>月眉遊客服務中心>月眉第二停車場>多功能草皮停車場>山豬湖園區，請遊客多加利用。
2、離場車輛請依指示通行，並配合員警指揮由月湖路經由信義路525巷離場。
3、如車位停滿，建議民眾可將車輛停於橋頭停車場，經由大溪橋步行至展場，享受漫遊樂趣。
大溪警方呼籲，因展場停車位有限，請民眾多加利用大眾運輸前往，遵從警方指揮維持秩序，避免造成壅塞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言