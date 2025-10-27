虎頭山遊具老舊 桃市將改善

桃園市虎頭山風景特定區緊鄰市中心，但園區設施老舊不符現行安全規範，民代憂兒童使用受傷，呼籲市府改進；桃園市風景管理處表示，將投入5210萬元建構以貓頭鷹為主題的兒童遊具及探索場域，預計最明年底完工開放。

虎頭山風景特定區幅員遼闊，假日常有民眾攜家帶眷健行，累了直接在公園草地或涼亭休息野餐，以兒童為主的森林探索場域「奧爾森林學堂」更是家長帶孩子放電的絕佳去處，遊客逐年攀升，前年突破400萬人次，但高使用率也帶來高耗損，許多設施已不敷使用，去年下滑到362萬人。

桃園市議員黃家齊發現，奧爾森林學堂許多遊具老舊破損，下雨天地面濕滑，容易致生危險，但現場警告標示不夠明顯，恐導致孩童受傷，除了要盡快整修，也要保留原本大家喜歡的設施項目。

風管處指出，本次改造以貓頭鷹奧爾森林學堂為主題，打造以兒童為核心的森林探索場域，結合自然生態與歷史文化資源，推動環境教育與生態解說。目前現場有3座恐龍裝置藝術，民眾建議保留，但用混凝土結構的大恐龍有安全疑慮，預計拆除，另外2隻小恐龍則會移至公園口座迎賓意象。

風管處表示，改造工程將於11月5日展開，首波針對公廁改善，施工期間會設置流動廁所，其他設施則會分期施作方式，預計明年暑假完成主題遊戲區，接著進行森林探索區，目標明年底完工全面開放。