不只12億元 苗栗縣總圖再加碼...打造都市森林

苗栗縣警局遷建原地蓋縣立圖書館總圖案備受期待，縣長鍾東錦表示，總經費不只12億元，將加碼至16至18億元，打造「都市中森林」及府前大廣場，成為新地標。

貓裏客家粄條節今天在苗栗市貓裏喵親子公園旁舊經國路廣場舉行，鍾東錦到場參加，並回應苗栗市長余文忠所提在貓裏喵親子公園興建噴水池計畫，建構更完整的遊憩區，至於原設在縣政府第一、第二、第三辦公大樓，及縣警局間的「市民廣場」噴水池另有規畫。

鍾東錦說，縣府計畫利用遷建縣警局，拆除騰空後近3000坪土地興建總圖，構想「都市中森林」的意象，種樹讓青創店家進駐，地下室會全面打通，連通一辦、二辦停車場，解決員工停車位不足的問題，至於「市民廣場」目前府前路仍供車輛通行，規畫廢除不開放車行，僅供步行，可以容納數人的府前大廣場。

至於經費問題，中央核定補助4.8億元，原計畫縣府籌措到12億元，他看了縣府水利處、建築師的初步構圖，他很滿意及支持總經費增加到16至18億元，也請立委協助爭取相關經費。