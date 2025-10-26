快訊

連日豪雨釀災！桃園社宅基地邊坡滑落 修好恐得等雨停

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市興安段社宅基地完成坡面加固工作。圖／桃園市都市發展局提供
桃園市興安段社宅基地完成坡面加固工作。圖／桃園市都市發展局提供

桃園近期豪雨不斷，造成龜山區施工中的社會住宅基地邊坡滑落，市府住宅處緊急搶修，暫時控制住災情，但由於雨勢未歇，無法施作永久性加固工程，預計等天氣放晴穩定再進行。

發生邊坡滑落的社宅基地為善捷段和興安段2處。住宅發展處說明，此次事件主因短時間強降雨導致土壤含水量飽和，土壤過重與黏著力降低產生滑落。事發後，除了在滑落坡面覆蓋帆布、堆置太空包以阻止災害擴大，也針對善捷段基地周邊進行交通管制與人行道預防性維護。

住宅處表示，施工團隊已在2處基地受損坡面噴上混凝土加固，未來會加設鋼軌樁穩定地基，相關材料機具已整備待命，等天氣許可就會施作。

外界關心的社宅整體工期，住宅處坦言災情與加固工程在意料之外，確實有一定程度影響，目前一切以安全為優先考量，待邊坡完全穩定後會才會評估影響程度。

住宅處也承諾，會要求統包商在確保安全與品質的前提下研擬方案，力求將衝擊降至最低。

桃園市善捷段社宅基地完成噴漿作業。圖／桃園市都市發展局提供
桃園市善捷段社宅基地完成噴漿作業。圖／桃園市都市發展局提供

