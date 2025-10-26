熊讚「壞壞眼神」首登桃園萬聖城 見面會萌力全開掀熱潮

臺北市吉祥物「熊讚」應桃園市吉祥物「ㄚ桃與園哥」之邀，首度前往桃園參與「2025桃園萬聖城」活動，吸引現場許多民眾熱情合影。此次熊讚6米氣偶特別換上萬聖節限定表情，以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，展現搗蛋卻不失可愛的魅力。

「熊讚小屋」也同步換上南瓜、燈飾與幽靈等萬聖節元素妝點，成為場中最吸睛的打卡點。即日起至11月2日，民眾只要完成指定拍照打卡任務，並加入熊讚社群，就有機會獲得限量「萬聖節限定版熊讚徽章」，快來桃園藝文廣場與熊讚一起搗蛋同樂。

「2025桃園萬聖城」25日開城首日，熊讚應景換上萬聖節專屬裝扮，驚喜現身活動現場，並在「熊讚小屋」舉辦粉絲見面會，與大小朋友熱情互動、熊抱合影，展現滿滿活力與親和力，掀起萬聖節氣氛最萌高潮。觀傳局表示，為配合桃園萬聖城活動，特別將高人氣的熊讚6米氣偶換上萬聖節限定表情，首次以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，以搗蛋又不失可愛的神情迎接大家，營造濃厚又歡樂的萬聖節氛圍。

現場的「熊讚小屋」也同步換上萬聖節新裝，以南瓜、燈飾與幽靈等裝置妝點，營造濃厚節慶氛圍，成為桃園萬聖城中最吸睛的打卡點。本次小屋更特別新增「檸檬平衡大挑戰」趣味互動遊戲，只要成功將代幣平衡放在檸檬上5秒不掉落，即有機會獲得熊讚精心準備的小禮物，現場吸引許多民眾踴躍挑戰，氣氛熱烈、歡笑不斷。

此外，搭配萬聖節，熊讚還推出廣受歡迎的「萬聖節限定版徽章」，活潑可愛的設計讓民眾爭相排隊索取，只要完成指定拍照打卡任務並加入熊讚社群，即可獲得限量徽章，數量有限、送完為止。即日起至11月2日，歡迎大家前往桃園藝文廣場，與6米熊讚氣偶及可愛的熊讚小屋拍照打卡、領取好禮，讓熊讚陪你一起「壞壞地」開心過節。

觀傳局表示，臺北市吉祥物「熊讚」首次參加桃園萬聖城活動，不僅展現臺北與桃園兩市吉祥物間的友好交流，更是熊讚與民眾近距離互動的難得機會。自今夏開始，熊讚現身各式城市活動，不但累積許多人氣與城市記憶，也期望藉由不同節慶的參與，持續透過熊讚的魅力推廣城市文化與公共活動參與。若想掌握熊讚最新的活動資訊，歡迎追蹤「熊讚Bravo」官方Instagram與Facebook粉絲專頁。