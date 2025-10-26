竹北網球運動設施趕不上人口成長 林禹佑籲盤點竹北西區用地

新竹縣竹北市人口急速成長，運動設施卻明顯不足。縣議員林禹佑指出，近期有民眾反映，竹北網球場地嚴重缺乏，尤其東區發展飽和、難覓合適地點。他建請縣府盤點竹北西區可利用空間，規畫增設可舉辦全國性賽事的網球場與匹克球場，滿足日益成長的運動需求。

林禹佑表示，竹北市從7萬人口快速成長至22萬，但多年來市區仍僅有三民網球場的4面球場，遠遠不敷使用。雖然教育局將在竹北國民運動中心頂樓增設網球場，並竹北市公所在興隆國小旁將有新建場地，但整體建設速度仍趕不上運動人口的增加。

針對匹克球運動的推廣，林禹佑呼籲教育局應更加重視。他指出，目前雖有規畫開放部分羽球場供匹克球使用，但實務上多數校方不願出借場地，導致民眾仍面臨「無場可打」的困境。他強調，匹克球是一項兼具親民性與健康推廣效益的新興運動，縣府與教育局應主動盤點校園與社區空間，積極推動更多專用場地建置，讓竹北的體育設施能與城市發展同步成長。

對此，新竹縣政府教育局回應，竹北國民運動中心頂樓正進行網球場工程，規畫新設3面球場與照明設施，今年6月開工，近期將完工；另在竹縣實驗高中正興建中，未來也將規畫設置具備國際比賽規格的室內網球場，可望成為縣內可辦理大型國際賽事的場館。教育局並指出，因匹克球與羽球場場地規格相同，場地可彈性使用。

竹北市公所亦針對網球場不足展開行動。今年5月規畫投入2300萬元，在東區公園內設置2座網球場，為市公所首座自建的網球運動場域，設計導入「星際風」意象，強化視覺識別與空間特色。工程預計明年初完工，屆時將為市民提供全新優質的運動據點。

林禹佑進一步指出，竹北是新竹縣發展最快的城市，運動設施應同步升級。他認為，教育局規畫於實驗高中增設國際級網球場令人振奮，期盼能加速落實，並持續推動匹克球及其他全民運動空間建設，讓竹北市成為兼具城市發展與運動健康的宜居城市。