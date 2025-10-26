快訊

匿名捐40億元付美軍薪水！紐時曝光川普神秘金主大有來頭

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北網球運動設施趕不上人口成長 林禹佑籲盤點竹北西區用地

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北國民運動中心頂樓將新設網球場3面、照明設施等工程項目，讓該運動場地運動設施更完善。圖／縣府提供
竹北國民運動中心頂樓將新設網球場3面、照明設施等工程項目，讓該運動場地運動設施更完善。圖／縣府提供

新竹縣竹北市人口急速成長，運動設施卻明顯不足。縣議員林禹佑指出，近期有民眾反映，竹北網球場地嚴重缺乏，尤其東區發展飽和、難覓合適地點。他建請縣府盤點竹北西區可利用空間，規畫增設可舉辦全國性賽事的網球場與匹克球場，滿足日益成長的運動需求。

林禹佑表示，竹北市從7萬人口快速成長至22萬，但多年來市區仍僅有三民網球場的4面球場，遠遠不敷使用。雖然教育局將在竹北國民運動中心頂樓增設網球場，並竹北市公所在興隆國小旁將有新建場地，但整體建設速度仍趕不上運動人口的增加。

針對匹克球運動的推廣，林禹佑呼籲教育局應更加重視。他指出，目前雖有規畫開放部分羽球場供匹克球使用，但實務上多數校方不願出借場地，導致民眾仍面臨「無場可打」的困境。他強調，匹克球是一項兼具親民性與健康推廣效益的新興運動，縣府與教育局應主動盤點校園與社區空間，積極推動更多專用場地建置，讓竹北的體育設施能與城市發展同步成長。

對此，新竹縣政府教育局回應，竹北國民運動中心頂樓正進行網球場工程，規畫新設3面球場與照明設施，今年6月開工，近期將完工；另在竹縣實驗高中正興建中，未來也將規畫設置具備國際比賽規格的室內網球場，可望成為縣內可辦理大型國際賽事的場館。教育局並指出，因匹克球與羽球場場地規格相同，場地可彈性使用。

竹北市公所亦針對網球場不足展開行動。今年5月規畫投入2300萬元，在東區公園內設置2座網球場，為市公所首座自建的網球運動場域，設計導入「星際風」意象，強化視覺識別與空間特色。工程預計明年初完工，屆時將為市民提供全新優質的運動據點。

林禹佑進一步指出，竹北是新竹縣發展最快的城市，運動設施應同步升級。他認為，教育局規畫於實驗高中增設國際級網球場令人振奮，期盼能加速落實，並持續推動匹克球及其他全民運動空間建設，讓竹北市成為兼具城市發展與運動健康的宜居城市。

運動中心 竹北 教育局

延伸閱讀

高雄市大小里整併7公所提出方案 三民、鳳山、鹽埕無共識

輪椅網球／小兒麻痹棄嬰變國手「桃紅戰士」黃子軒靠網球翻轉人生

竹北東海里長年地下水煮飯 困境有解...公所核發開挖證明助接水

鼓勵竹北學子勇敢追夢 王炳漢贈200張電影票看勵志國片

相關新聞

桃市捕蜂捉蛇隊 6都唯一自辦 明年委外辦理

桃園市去年11月發生捕蜂捉蛇大隊隊員執勤遭蜂螫，引發嚴重過敏休克，送醫不治意外。市府事後補強，添購腎上腺素自動注射筆「救...

竹北網球運動設施趕不上人口成長 林禹佑籲盤點竹北西區用地

新竹縣竹北市人口急速成長，運動設施卻明顯不足。縣議員林禹佑指出，近期有民眾反映，竹北網球場地嚴重缺乏，尤其東區發展飽和、...

苗栗市、頭屋鄉1.6萬自來水戶改鯉魚潭水庫供應 經濟部鬆口會規畫

苗栗縣明德水庫水質優氧化，近年來大力發展觀光，地方爭取苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水，改由鯉魚潭水庫供應，立委邱鎮軍最近...

台1線苗栗頭份29日起夜封3天 用路人注意提前改道

華夏海灣塑膠股份有限公司頭份PVC廠更新專案，10月29日起3天晚上辦理5顆（52噸）巨型粉漿桶槽接駁吊運作業，期間台1...

其人其事／消防員斜槓賽車手 陳仕峻賽道常勝軍

桃園市大林消防分隊隊員陳仕峻今年8月出國比賽返台時搭機，遇到旅客心臟不適，自告奮勇協助處置，「空中救援」傳為美談。陳仕峻...

地方特考苗栗沒考場 縣長鍾東錦：只要求公平…請中央「善待苗栗」

苗栗縣長鍾東錦上任後向中央反映，成功爭取在苗栗開設高普考考場，迄今已連續2年讓縣內子弟能就近參加考試，今天鍾東錦再度喊話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。