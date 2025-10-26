苗栗市、頭屋鄉1.6萬自來水戶改鯉魚潭水庫供應 經濟部鬆口會規畫

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫近來重點發展觀光備受看好，地方爭取自來水用戶改由鯉魚潭水庫供應。本報資料照片

苗栗縣明德水庫水質優氧化，近年來大力發展觀光，地方爭取苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水，改由鯉魚潭水庫供應，立委邱鎮軍最近質詢，經濟部長龔明鑫回應，鬆口會規畫。

台灣自來水公司今年10月15日公布檢測全台30座水庫，7至9月檢測結果，其中，明德水庫列為優氧化，鯉魚潭水庫是較好的普氧化，邱鎮軍日前在立法院質詢，表示地方殷盼明德水庫自來水用戶，改由鯉魚潭水庫供應。

邱鎮軍指出，苗栗縣是水庫大縣，明德水庫目前供應苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水1.8萬立方公尺，而鯉魚潭水庫至竹南地區南水北送工程，預計明年底全線通水，每天最高能供12萬立方公尺，現在僅5.5萬立方公尺，途經明德水庫供區，還有餘裕空間，不用到兩成，就能讓居民喝到更乾淨的水。

尤其明德水庫海棠島內水庫的水上腳踏車、立式划槳（SUP），今年6月上路，碼頭區遊艇環湖今年11月1日試營運，空中飛索及空中自行車測試中，明德水庫轉型觀光大受歡迎。

邱鎮軍說，明德水庫自來水用戶改由鯉魚潭水庫供應案，中央要等頭屋鄉天花湖水庫建好再規畫，但天花湖水庫2013年就通過環評，至今還沒開工，還要等到什麼時候？希望中央正視民意及需求，且現成的管線，明年底鯉魚潭水庫南水北送管線完工同步供水，明德水庫轉為備援水庫。

龔明鑫答覆強調極端氣候，常常會有枯水狀況，短期內明德水庫保持民生供水及調配功能很重要，天花湖水庫案推動中，根據邱立委的建議，經濟部也會啟動規畫。

另，苗栗縣長鍾東錦也認為自來水用戶每月繳納一樣的水費，當然要飲用水質比較好的水，表示會與苗栗市長余文忠、頭屋鄉長徐鑫榮廣徵民意發聲爭取。

