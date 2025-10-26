台1線苗栗頭份29日起夜封3天 用路人注意提前改道

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台1線95公里100公尺苗栗縣頭份市、自強路二段與台灣中油公司加油站路口，至96公里173公尺自強路二段與永貞路一段路口，29日至31日每天晚上1點至翌日上午6點，南北雙向封閉。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
華夏海灣塑膠股份有限公司頭份PVC廠更新專案，10月29日起3天晚上辦理5顆（52噸）巨型粉漿桶槽接駁吊運作業，期間台1線交通封閉管制，公路局中區養護工程分局苗栗工務段提醒用路人注意。

苗栗工務段指出，台1線95公里100公尺頭份市，自強路二段與台灣中油公司加油站路口，至96公里173公尺自強路二段與永貞路一段路口，29日至31日每天晚上1點至翌日上午6點，南北雙向封閉施工交通管制，用路人改走縣道台13線、縣道124線（民族路）

南北雙向封閉施工交通管制，改道路段詳如附圖，用路人行經該路段，請注意主辦單位設置改道告示牌面及現場交維人員導引小心行駛，用路人行經該路段，請注意主辦單位設置改道告示牌面，及現場交維人員導引小心行駛。

