其人其事／消防員斜槓賽車手 陳仕峻賽道常勝軍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
陳仕峻眾多賽車經驗，讓他駕駛救護車更能預判人車動態。記者周嘉茹／攝影
桃園市大林消防分隊隊員陳仕峻今年8月出國比賽返台時搭機，遇到旅客心臟不適，自告奮勇協助處置，「空中救援」傳為美談。陳仕峻其實不只是消防員，還是「斜槓」賽車手，從學生時期愛上賽車電動，接著接觸卡丁車賽事，不時出國征戰競技，屢獲殊榮。

39歲陳仕峻擔任消防員7年，今年8月從日本搭機回台，遇到有同機旅客心臟不適，機組人員廣播尋找具有醫護救護經驗的旅客，陳上前安撫並協助監測脈搏與呼吸狀況，患者最後平安回到台灣。

陳仕峻這次搭飛機是赴日參加「Fuji-1GP夏季盃4小時耐久賽」，陳仕峻自學生時期開始愛上賽車電動，先買了方向盤模擬器加上電腦玩起賽車，玩出心得後，不僅參加國內及亞太地區的電玩線上賽，再進階接觸實體卡丁車，開始參加比賽。

陳仕峻2018年參加大鵬灣舉辦的Rental car出租車賽，第一次出賽就拿下季軍，至今共參加26場國內及國外賽事，是前三名常勝軍，去年更買下一台競技卡丁車，還因此結交一群同好，時常相約練車、組隊比賽。

陳仕峻不僅是消防員，還是名賽車手，他說，賽車經驗有助於消防工作，在路上駕駛救護車時更能預判人車動態，反應較快也較冷靜，平常遇到路上緊急危險更能正確閃避，保護自身也保護病患。

