桃市捕蜂捉蛇隊 6都唯一自辦 明年委外辦理

桃園市去年11月發生捕蜂捉蛇大隊隊員執勤遭蜂螫，引發嚴重過敏休克，送醫不治意外。市府事後補強，添購腎上腺素自動注射筆「救命筆」，也為200多名隊員檢測，結果近半數隊員有過敏體質，民代要求強化執勤安全。農業局指出，明年將委外辦理捕蜂捉蛇作業。

桃園市捕蜂捉蛇大隊共4個大隊負責13個行政區，去年底發生蜂螫意外後，農業局立即透過衛生局採購救命筆，目前並無使用紀錄。至於體檢部分，農業局說明，確實有近半數隊員有過敏體質，不過並非有過敏體質就表示以前被蜂螫過，也不是外傳體內有蜂毒，但希望讓隊員執勤時更小心。

市議員劉熒隆說，去年發生捕蜂捉蛇大隊隊員殉職憾事令人痛心，他也曾是義消，當醫生宣布搶救無效時，他人就在現場，那一刻的悲痛至今難忘。

他認為，目前六都僅桃園市的捕蜂捉蛇業務未委外，應交給專業公司做安全更有保障，提醒市府在委外上路前，持續監測第一線人員的健康狀況，明年委外後也要做到確實與專業，確保安全無虞。

農業局回應，目前其他5都委外捕蜂捉蛇的經費按人口數等條件估算，一年約1500萬至2500萬元，桃園明年委外辦理捕蜂捉蛇，招標作業會參考各縣市做法，預計明年1月前發包。發包後由得標的專業公司規畫捕蜂捉蛇作業與編制等，包括防護衣等裝備都需符合規定。