大溪社頭文化百年傳承成展 蘇俊賓：信仰與文化的城鎮

桃園市副市長蘇俊賓今日下午出席「匠藝傳城－大溪社頭文化傳承」成果展演，並表示大溪社頭文化傳承已逾百年，在孩子們的笑聲、鼓聲與步伐中延續，也是地方最珍貴的文化資產與風景，市府將持續投入資源，支持地方文化推廣與世代傳承，讓文化成為市民生活的一部分。

蘇俊賓說，「匠藝傳城」展演在木博館、大溪社團民俗技藝會與各社頭、大溪國小以及街角館等單位通力合作下，表現深厚的在地文化能量與在地扎根精神，大溪可說是最接近神明信仰與傳統文化的城鎮，這些年來的文化傳承已經扎根很深，小朋友從小就耳濡目染，與北管、神將及諸多信仰文化共同成長。

蘇俊賓也分享，自己多年前曾在知名豆干店中看到小朋友直接拿紙箱扮演「大仙尪仔」，而他先前在學習扛神將的過程中也發現有許多小朋友都一起在練習步伐，這些都已經是大溪的日常，讓他深受感動。他自己是大溪社頭的一員，已經連續兩年隨著嘉天宮同義堂一同扛起千順將軍參加大溪大禧慶典遶境，今天他也再度扛起神，與永福同義社的大小朋友一同進行北管的「扮三仙」展演。

大溪木藝生態博物館成立10年，不斷透過教育推廣與地方共學，讓孩子親近傳統、理解信仰文化的意涵，三年前更開始透過系統化的透過社頭文化展演，向大家展示傳統文化的延續成果。