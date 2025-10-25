聽新聞
地方特考苗栗沒考場 縣長鍾東錦：只要求公平…請中央「善待苗栗」
苗栗縣長鍾東錦上任後向中央反映，成功爭取在苗栗開設高普考考場，迄今已連續2年讓縣內子弟能就近參加考試，今天鍾東錦再度喊話希望中央「善待苗栗」，未來再增設地方特考考場，否則對苗栗鄉親很不公平。
鍾東錦今天參加「士子開中門」祭聖典禮，參加的士子包括取得博士學位及高考及格者，他致詞時有感而發表示，苗栗以往沒有國產署的辦公室，苗栗後龍溪以北有相關業務都得往新竹跑，早在前縣長劉政鴻任內，他就對此不以為然，向劉縣長反映後並透過立委陳超明爭取，中央終於增設國產署苗栗辦公室。
鍾東錦說，苗栗幾十年來也沒有高普考考場，但從來都沒人講話，他上任縣長後覺得這樣很不應該，為何新竹有、台中有，唯獨苗栗沒有，縣內許多子弟想參加高普考，還得提前一天去新竹或台中住宿，因此他就去中央「吵」，結果中央接受了，考試院已連續2年開設苗栗考場。
他說，苗栗子弟參加國家考試到外地陌生地方過夜，睡眠、情緒及思維一定受影響，成績當然也會有影響，苗栗沒有設考場，如果能因此「加分」，他就無話可說，但苗栗不要特殊待遇，「只要求公平」；現在地方特考金門、馬祖都有考場，苗栗卻沒有，希望中央能「善待苗栗」再增設地方特考的考場。
行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富今天也在會場，鍾東錦也請託李貴富幫忙苗栗向中央反映協助增設地方特考考場。
李貴富表示，早年苗栗沒有大學聯考、高中聯考的考場，他參加高中聯考、大學聯考也都得跑去新竹考，他也是過來人，苗栗縣政府希望增設地方特考考場，他會向中央反映檢討。
