快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

地方特考苗栗沒考場 縣長鍾東錦：只要求公平…請中央「善待苗栗」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗沒有地方特考考場，縣長鍾東錦（右四）喊話請中央「善待苗栗」，並請行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富（右二）協助向中央反映爭取。記者胡蓬生／攝影
苗栗沒有地方特考考場，縣長鍾東錦（右四）喊話請中央「善待苗栗」，並請行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富（右二）協助向中央反映爭取。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣鍾東錦上任後向中央反映，成功爭取在苗栗開設高普考考場，迄今已連續2年讓縣內子弟能就近參加考試，今天鍾東錦再度喊話希望中央「善待苗栗」，未來再增設地方特考考場，否則對苗栗鄉親很不公平。

鍾東錦今天參加「士子開中門」祭聖典禮，參加的士子包括取得博士學位及高考及格者，他致詞時有感而發表示，苗栗以往沒有國產署的辦公室，苗栗後龍溪以北有相關業務都得往新竹跑，早在前縣長劉政鴻任內，他就對此不以為然，向劉縣長反映後並透過立委陳超明爭取，中央終於增設國產署苗栗辦公室。

鍾東錦說，苗栗幾十年來也沒有高普考考場，但從來都沒人講話，他上任縣長後覺得這樣很不應該，為何新竹有、台中有，唯獨苗栗沒有，縣內許多子弟想參加高普考，還得提前一天去新竹或台中住宿，因此他就去中央「吵」，結果中央接受了，考試院已連續2年開設苗栗考場。

他說，苗栗子弟參加國家考試到外地陌生地方過夜，睡眠、情緒及思維一定受影響，成績當然也會有影響，苗栗沒有設考場，如果能因此「加分」，他就無話可說，但苗栗不要特殊待遇，「只要求公平」；現在地方特考金門、馬祖都有考場，苗栗卻沒有，希望中央能「善待苗栗」再增設地方特考的考場。

行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富今天也在會場，鍾東錦也請託李貴富幫忙苗栗向中央反映協助增設地方特考考場。

李貴富表示，早年苗栗沒有大學聯考、高中聯考的考場，他參加高中聯考、大學聯考也都得跑去新竹考，他也是過來人，苗栗縣政府希望增設地方特考考場，他會向中央反映檢討。

苗栗沒有地方特考考場，縣長鍾東錦（右三）喊話請中央「善待苗栗」。記者胡蓬生／攝影
苗栗沒有地方特考考場，縣長鍾東錦（右三）喊話請中央「善待苗栗」。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 高普考 苗栗縣

延伸閱讀

亞洲台灣客家聯合總會榮譽總會長妻突小中風 及時送醫情況穩定

影／苗栗隨機殺人案 課後班黃老師獲表揚！鍾東錦：苗栗天使遠比魔鬼多

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

拓寬670公尺花了近億元 苗栗縣道119線全線拓寬還有約6公里長路

相關新聞

地方特考苗栗沒考場 縣長鍾東錦：只要求公平…請中央「善待苗栗」

苗栗縣長鍾東錦上任後向中央反映，成功爭取在苗栗開設高普考考場，迄今已連續2年讓縣內子弟能就近參加考試，今天鍾東錦再度喊話...

桃園稽查非法堆放垃圾遲不清理 因檢察官要保留證物？

桃園市新屋區觀海路一段巷道今年8月因堆放垃圾和廢棄物衍生惡臭，地方抱怨環保局稽查後，堆在現場的垃圾一直沒清走，傳出是檢察...

亞洲台灣客家聯合總會榮譽總會長妻突小中風 及時送醫情況穩定

亞洲台灣客家聯合總會日前在苗栗縣舉辦懇親大會及第六、七屆總會長交接典禮，客委會主委古秀妃與苗栗縣長鍾東錦都應邀出席。活動...

創意手作結合球類運動 竹市體育會聯手客製玻璃杯實驗室舉辦冬令營

新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，為孩子們帶來一...

影／光耀門楣的高光時刻！苗栗文昌祠今開中門祭聖 30名士子獲殊榮

苗栗縣政府上午在縣定古蹟苗栗市文昌祠辦「士子開中門」活動，這項全台唯一官辦的開中門祭聖典禮，今年有30名取得博士學位及高...

桃園新屋廢棄物堆置引民怨 桃檢澄清：未收案也無指示保全證據

桃園新屋區觀海路一段濱海林蔭大道附近有處房舍旁空地，遭彭姓租客棄置近70立方公尺家庭廢棄物，2個月來蚊蟲滋生、飄散惡臭引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。