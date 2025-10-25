桃園稽查非法堆放垃圾遲不清理 因檢察官要保留證物？

桃園市新屋區觀海路一段巷道今年8月因堆放垃圾和廢棄物衍生惡臭，地方抱怨環保局稽查後，堆在現場的垃圾一直沒清走，傳出是檢察官為保存證物不能移走，就這樣一直臭兩個多月。地檢署今天反駁連案子都沒收到，哪來的指示保存證物？

環保局表示，針對新屋區觀海路一段788巷棄置廢棄物案，環保局今年8月間多次前往稽查，研判行為人未經主管機關許可，堆置廢棄物從事廢棄物貯存、清除、處理，全案已於9月3日按程序移請保七總隊北區中隊後續偵辦。

環保局說明，通常保七會調閱相關監視器與檢視必要證據，釐清和收集相關犯罪行為人更多事證，調查完畢，會通知環保局該案件後續處置情形包括函送地檢署。環保局接到通知後，會盡速跟地檢署、保七確認現場的垃圾、廢棄物等證物有犯罪無保全的必要，共同打擊環保犯罪。

議員陳睿生日前也在議會質詢，指出新屋區觀海路一段788巷8月遭人棄置近80立方公尺的家庭垃圾、資源回收物，現場臭氣衝天。全案起因為地主租給彭姓男子，7月底租約到期不續租，地主才發現彭竟對外收取垃圾堆置。事發後環保局到場消毒和稽查，認為以後檢警可能朝刑案方向偵辦，需要保存證據，因此先不清走，結果過了兩個月「證物」還是堆在現場，臭味蚊蟲的衛生問題遭到地方抱怨。