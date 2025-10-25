快訊

亞洲台灣客家聯合總會榮譽總會長妻突小中風 及時送醫情況穩定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
亞洲台灣客家聯合總會日前在苗栗縣舉辦懇親大會及第六、七屆總會長交接典禮，從越南返國的聯合總會榮譽會長張良彬的妻子徐勝美突然出現「小中風」跡象，及時送醫，苗栗縣長鍾東錦（左）今天前往醫院探視慰問。圖／苗栗縣政府提供
亞洲台灣客家聯合總會日前在苗栗縣舉辦懇親大會及第六、七屆總會長交接典禮，客委會主委古秀妃與苗栗縣長鍾東錦都應邀出席。活動期間，古秀妃發現從越南返國的榮譽會長妻子徐勝美出現「小中風」跡象，當場指示協助送醫；鍾東錦事後也持續關心並協調照護事宜，經頭份為恭醫院醫療團隊積極治療，徐勝美目前恢復情況良好。

縣府強調，這場突發事件，展現出中央與地方無縫合作、同心救人的默契，在地方成為一段感人的美談。

縣府指出，亞洲台灣客家聯合總會以「世界客家、世界為家」為宗旨，凝聚全球客家力量。來自新加坡、泰國、印尼、越南、馬來西亞、日本、香港、菲律賓、汶萊及柬埔寨等10個國家與地區的客家社團代表，10月17日齊聚苗栗縣頭份市尚順廣場參加懇親大會與第六屆總會長吳秀娥、第七屆總會長邱泳方的交接儀式，場面隆重。

活動當天，古秀妃及僑務委員長徐佳青、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等多位中央及地方代表都參加。席間，聯合總會榮譽總會長張良彬的妻子徐勝美突然身體不適暈倒，情況危急。古秀妃立即上前協助，並指示現場人員聯繫救護車，迅速送往不遠處的為恭醫院急救，經醫師診斷為「小中風」，所幸及時掌握黃金治療時機，病況順利獲控制。

鍾東錦今天到醫院探視，他表示，榮譽總會長張良彬是苗栗縣造橋鄉人，長年旅居越南經商有成，此次返鄉參與盛會卻臨時出現狀況，令人驚訝與不捨，幸好古主委臨危不亂、迅速應變，加上為恭醫院醫療團隊的專業救治，最終化險為夷。

鍾東錦強調，客家族群最可貴的精神就是「團結互助、不離不棄」，這次事件正是最佳體現。不論中央或地方、國內或海外，只要有需要，大家都願意伸出援手，展現客家人的溫情與力量，苗栗作為全球客家重要的心靈故鄉，將持續與中央攜手合作，推動更多「以人為本、以情為橋」的交流與建設，讓客家精神在世界各地永續傳承、發光發熱。

