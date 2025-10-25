創意手作結合球類運動 竹市體育會聯手客製玻璃杯實驗室舉辦冬令營

新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，為孩子們帶來一場前所未有的夢幻學習饗宴。Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室指出，這次營隊以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。

Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室說，今年冬令營上課時間為明年2月9日（周一）至2月13日（周五），每日上午9點到下午5點，課程亮點精彩，將安排上午全台首創的玻璃貼印課程與多項趣味手作，啟發孩子的美學想像力與創意表達；下午則由國家隊選手組成的專業體育教練團隊，帶領孩子體驗卡巴迪等充滿活力的球類運動，培養協調性與團隊精神。營隊規畫也精心選用玄奘大學雲來會館的有機蔬食餐點，讓爸媽更加安心，孩子吃的美味、健康無負擔。