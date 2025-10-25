聽新聞
創意手作結合球類運動 竹市體育會聯手客製玻璃杯實驗室舉辦冬令營
新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，為孩子們帶來一場前所未有的夢幻學習饗宴。Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室指出，這次營隊以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。
Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室說，今年冬令營上課時間為明年2月9日（周一）至2月13日（周五），每日上午9點到下午5點，課程亮點精彩，將安排上午全台首創的玻璃貼印課程與多項趣味手作，啟發孩子的美學想像力與創意表達；下午則由國家隊選手組成的專業體育教練團隊，帶領孩子體驗卡巴迪等充滿活力的球類運動，培養協調性與團隊精神。營隊規畫也精心選用玄奘大學雲來會館的有機蔬食餐點，讓爸媽更加安心，孩子吃的美味、健康無負擔。
Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室指出，動靜體驗冬令營兼具動態挑戰與靜態創作，為孩子提供全方位的學習體驗。這場動靜結合的冬令營，讓愛藝術的孩子動一動，好動寶寶們也一起有藝術薰陶，鼓勵孩子勇於嘗試，也開啟他們無限的可能性。即日起開放報名（0936-916216），名額有限，額滿為止。
