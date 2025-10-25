快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

聽新聞
0:00 / 0:00

創意手作結合球類運動 竹市體育會聯手客製玻璃杯實驗室舉辦冬令營

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。圖／Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室提供
新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。圖／Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室提供

新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，為孩子們帶來一場前所未有的夢幻學習饗宴。Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室指出，這次營隊以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。

Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室說，今年冬令營上課時間為明年2月9日（周一）至2月13日（周五），每日上午9點到下午5點，課程亮點精彩，將安排上午全台首創的玻璃貼印課程與多項趣味手作，啟發孩子的美學想像力與創意表達；下午則由國家隊選手組成的專業體育教練團隊，帶領孩子體驗卡巴迪等充滿活力的球類運動，培養協調性與團隊精神。營隊規畫也精心選用玄奘大學雲來會館的有機蔬食餐點，讓爸媽更加安心，孩子吃的美味、健康無負擔。

Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室指出，動靜體驗冬令營兼具動態挑戰與靜態創作，為孩子提供全方位的學習體驗。這場動靜結合的冬令營，讓愛藝術的孩子動一動，好動寶寶們也一起有藝術薰陶，鼓勵孩子勇於嘗試，也開啟他們無限的可能性。即日起開放報名（0936-916216），名額有限，額滿為止。

新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。圖／新竹市體育會卡巴迪委員會提供
新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。圖／新竹市體育會卡巴迪委員會提供
新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。圖／Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室提供
新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，以「上午創意手作 × 下午球類運動」為核心，讓學童在動手與動腳之間，盡情探索學習的樂趣。圖／Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室提供

運動

延伸閱讀

打造友善共融環境！竹市推身障者停車證享停車優惠

科技執法讓錢包流淚…被質疑搶錢 竹市議員：對交通安全有正面效益

新竹市公布今年科技執法前五大取締路口！第一名破1.6萬件

台中爆非洲豬瘟 竹市12家養豬場、1萬頭豬疫調結果曝

相關新聞

亞洲台灣客家聯合總會榮譽總會長妻突小中風 及時送醫情況穩定

亞洲台灣客家聯合總會日前在苗栗縣舉辦懇親大會及第六、七屆總會長交接典禮，客委會主委古秀妃與苗栗縣長鍾東錦都應邀出席。活動...

創意手作結合球類運動 竹市體育會聯手客製玻璃杯實驗室舉辦冬令營

新竹市體育會卡巴迪委員會攜手Cozu Lab.客製玻璃杯實驗室，於今年冬天首度聯合打造「動靜體驗冬令營」，為孩子們帶來一...

影／光耀門楣的高光時刻！苗栗文昌祠今開中門祭聖 30名士子獲殊榮

苗栗縣政府上午在縣定古蹟苗栗市文昌祠辦「士子開中門」活動，這項全台唯一官辦的開中門祭聖典禮，今年有30名取得博士學位及高...

桃園新屋廢棄物堆置引民怨 桃檢澄清：未收案也無指示保全證據

桃園新屋區觀海路一段濱海林蔭大道附近有處房舍旁空地，遭彭姓租客棄置近70立方公尺家庭廢棄物，2個月來蚊蟲滋生、飄散惡臭引...

桃園同一條馬路單月挖4次惹民怨 民代質疑市府控管失靈

桃園馬路常因工程需求挖挖補補，造成道路崎嶇不平，施工過程噪音也擾民，民代質疑市府建立道路挖掘管理機制失靈，應檢討改善；工...

桃園捕蜂隊員被螫死...近半過敏體質 市府購救命筆、委專業接手

桃園市去年11月發生捕蜂捉蛇大隊隊員執勤摘蜂窩，遭黑尾虎頭蜂螫引發嚴重過敏休克，送醫不治。市府事後補強，添購添購腎上腺素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。