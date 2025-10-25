影／光耀門楣的高光時刻！苗栗文昌祠今開中門祭聖 30名士子獲殊榮

苗栗縣政府上午在縣定古蹟苗栗市文昌祠辦「士子開中門」活動，這項全台唯一官辦的開中門祭聖典禮，今年有30名取得博士學位及高考及格的士子參加，獲得從中門進文昌祠祭拜文昌帝君的殊榮，享受光耀門楣的時刻，也凸顯苗栗人重視教育及傳統「晴耕雨讀」的辛苦求學精神。

縣府表示，苗栗文昌祠歷來都有士子開中門祭聖的傳統，2007年改由縣政府「官辦」，迄今已邁入第19年，累計已有690名士子參加；今年縣內有4名國中小校長取得博士同時參加開中門祭典，在教育現場身先士卒，成為追求學術的表率；今年祭典特別邀聯合大學校長侯帝光、育達科大校長吳菊，還有去年取得博士學位的西湖國小校長彭慧婷等人參與祭典。

上午由主祭、陪祭官先為士子披掛紅綵，象徵開啟仕途與智慧之門；隨後循古禮從文昌祠中門入堂， 以「三獻禮」祭聖；現場設置象徵仕途順利的狀元門，並發送狀元餅給觀禮家長、親友、民眾，眾人還可親自拔取「智慧筆」，象徵獲得文昌帝君的庇佑與加持。

縣府民政處指出，今年參加的士子以堅定志向與不懈努力，在專業崗位發光發熱。包括銅鑼地政事務所測量員彭冠翔、榮民服務處社會工作員劉彥岑、頭份地政事務所測量課技佐林煜穎、縣府水利處土石資源科技士林亮宇，還有苗栗國中特教教師李文煥，展現公務人員與教育工作者的敬業風範與溫暖力量；士子羅安安、鄭凱馨年僅22歲就通過高考，為縣內青年學子樹立好榜樣。

取得博士學位的4名現職校長分別是竹南鎮頂埔國小徐慶宏、 通霄鎮福興武術國中小謝紹文、竹南鎮竹興國小鍾政洋、竹南鎮照南國中湯秀琴，湯也是今年教育部師鐸獎得主，可說雙喜臨門。另外，縣府簡任秘書洪志彥在公務繁忙之際仍不忘學術追求，深入研究苗栗人文與政治發展，成功取得博士學位。

縣長鍾東錦表示，縣府期盼藉由這項活動激發青年奮發向學之志，在優秀人才引領下，持續提升地方教育能量，打造苗栗成為孕育英才、發揮才情與壯志的文化重鎮，共同為苗栗文教發展寫下新篇章。