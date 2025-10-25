快訊

桃園新屋廢棄物堆置引民怨 桃檢澄清：未收案也無指示保全證據

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園新屋觀海路一處房舍旁，遭彭姓房客惡意棄置大量廢棄物，堆置2個月來孳生蚊蟲又散發惡臭惹民怨，地方頻傳「檢察官保全證據」無法清理，桃檢今澄清，未收此案也無指揮，若受理後會盡速偵辦。圖／桃園市議員陳睿生提供
桃園新屋觀海路一處房舍旁，遭彭姓房客惡意棄置大量廢棄物，堆置2個月來孳生蚊蟲又散發惡臭惹民怨，地方頻傳「檢察官保全證據」無法清理，桃檢今澄清，未收此案也無指揮，若受理後會盡速偵辦。圖／桃園市議員陳睿生提供

桃園新屋區觀海路一段濱海林蔭大道附近有處房舍旁空地，遭彭姓租客棄置近70立方公尺家庭廢棄物，2個月來蚊蟲滋生、飄散惡臭引民怨，直指檢方為保全證據，遲遲無法清除；桃園地檢署今澄清，尚未收案也無要求保全證據，若受理會盡速偵辦。

桃檢襄閱主任檢察官黃榮德說明，有關媒體報導桃園市新屋區觀海路1段附近土地遭人堆置廢棄物，皆因檢察官保全證據致無法清除而擾民一事，實則這起違法堆置廢棄物案件，迄今尚未移送至地檢署，也無分案怎可能會有承辦檢察官指示「保全證據」不得清除廢棄物的說法，相關報導與事實不符，應屬誤傳。

黃榮德表示，這起案件將待地檢署受理之後，檢察官會積極展開調查，對於堆置的大量廢棄物也會儘快依法處理，以免影響民眾的生活環境，為了避免外界誤會，特別說明。

廢棄物 保全 證據 桃園

