桃園同一條馬路單月挖4次惹民怨 民代質疑市府控管失靈

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市桃園區文中路一個月內挖4次，噪音惹得民眾不開心，民代也質疑市府沒有做好控管。圖／翻攝自桃園市議會官網
桃園市桃園區文中路一個月內挖4次，噪音惹得民眾不開心，民代也質疑市府沒有做好控管。圖／翻攝自桃園市議會官網

桃園馬路常因工程需求挖挖補補，造成道路崎嶇不平，施工過程噪音也擾民，民代質疑市府建立道路挖掘管理機制失靈，應檢討改善；工務局回應，要求所有工程在同一時間施作實有難度，會要求施工單位盡可能做好減噪，降低對環境的影響。

桃園市長張善政今年7月訪視基層，多名里長反映境內多條主要道路施工過於頻繁，民眾對交通堵塞、施工噪音都很反感，若找不到權責單位，里長往往成為「出氣包」。

國民黨議員張碩芳也接獲陳情，內容指桃園區文中國小前道路開挖頻繁，6月挖了4次，8月和10月也各挖了一次，其中還有深夜施工情形。她質疑，桃園設有3D公共設施管線系統平台，工程施作前也要申請路權，市府曾推工程集中統一在特定期程，避免頻繁施工擾民，但似乎沒有改善。

工務局表示，道路挖掘原則以日間非尖峰時段為主，但部分工程涉及民生水電和交通，為降低對於周遭民眾影響，只能與其他工程錯開，安排夜間施作。

工務局指出，文中國小前道路反覆施工因為學校通學廊道改善、台電電箱遷移與交通局號誌桿遷移工程需要重拉地下管線，施工前，周邊均有設告示牌。另外，該路段還有無法配合通學廊道工程期程的污水下水道工程，也導致開挖次數增加，目前以要求廠商調整工序，減少申挖次數並降低交通衝擊。

