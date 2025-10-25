快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園捕蜂隊員被螫死...近半過敏體質 市府購救命筆、委專業接手

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
捕蜂工作24小時待命，而且經常在夜晚出勤。圖／農業局提供
捕蜂工作24小時待命，而且經常在夜晚出勤。圖／農業局提供

桃園市去年11月發生捕蜂捉蛇大隊隊員執勤摘蜂窩，遭黑尾虎頭蜂螫引發嚴重過敏休克，送醫不治。市府事後補強，添購添購腎上腺素自動注射筆「救命筆」，也為200多位隊員做過敏體質檢測。

議員劉熒隆指出，捕蜂捉蛇大隊隊員體檢結果，有近一半隊為過敏體質，雖然已經添購救命筆，但市府一定要再加強執勤安全施和訓練，不能再發生致命意外。農業局日前在議會答詢龍潭區議員說明，已經規畫把捕蜂捉蛇工作委外辦理，預訂明年1月前完成招標作業。

劉熒隆表示，依據農業局提供的訊息，目前6都甚至全國各縣市，只有桃園市的捕蜂捉蛇業務沒有委外，顯示這項工作委外執行已經成熟，交給專業公司做安全更有保障，不過距離明年1月完成發包上路還有兩個多月，市府一樣要做好預防工作，不只摘蜂窩，捉蛇也要注意毒蛇，不能再發生致命意外。

農業局說明，桃園市捕蜂捉蛇有4個大隊負責13個行政區，去年11月發生隊員執行工作被蜂螫休克送醫不治意外，立即透過衛生局採購救命筆交給各大隊，沒有使用紀錄。另外，未來是否調整編制，由得標的專業公司規畫，包括防護衣等裝備都需符合規定，目前其他5都委外捕蜂捉蛇的經費按人口數等條件估算，一年約1500萬至2500萬元，桃園招標作業會參考各縣市的做法，預計明年1月前能發包。

農業局也說明捕蜂捉蛇大隊隊員體檢，確實有近一半為過敏體質，不過並非有過敏體質就表示以前被蜂螫過，也不是外傳體內有蜂毒，純粹是讓隊員安全更有保障，安排每位隊員體檢是否為過敏體質，讓每個人了解自己身體狀況，執行任務時更小心。

劉熒隆說，去年發生捕蜂捉蛇大隊隊員殉職憾事令人痛心，他也曾是義消，當醫生宣布搶救無效時，他人就在現場，那一刻的悲痛至今難忘。農業局目前已針對捕蜂捉蛇大隊健康調查，近一半都有過敏體質，他已要求市府在委外新做法上路前，持續監測所有第一線人員的健康狀況，新年度開始交由專業人員後，一樣要做到確實與專業，確保安全無虞。

捕蜂捉蛇 桃園

延伸閱讀

桃園龜山民宅凌晨祝融 熊熊火舌竄屋外...兒喊老母逃出

桃園以北、宜蘭整天濕冷 中南部暖如夏 明天東北季風再度增強

影／桃園網拍夫婦葬身倉庫大火 兒po網：才說等可樂打折要買回家

桃園公車司機打人案延燒波及公親 詹江村：我為什麼要道歉

相關新聞

桃園新屋廢棄物堆置引民怨 桃檢澄清：未收案也無指示保全證據

桃園新屋區觀海路一段濱海林蔭大道附近有處房舍旁空地，遭彭姓租客棄置近70立方公尺家庭廢棄物，2個月來蚊蟲滋生、飄散惡臭引...

桃園同一條馬路單月挖4次惹民怨 民代質疑市府控管失靈

桃園馬路常因工程需求挖挖補補，造成道路崎嶇不平，施工過程噪音也擾民，民代質疑市府建立道路挖掘管理機制失靈，應檢討改善；工...

桃園捕蜂隊員被螫死...近半過敏體質 市府購救命筆、委專業接手

桃園市去年11月發生捕蜂捉蛇大隊隊員執勤摘蜂窩，遭黑尾虎頭蜂螫引發嚴重過敏休克，送醫不治。市府事後補強，添購添購腎上腺素...

可到高鐵、竹東...芎林鄉幸福巴士11月起再開放鄉外預約4站點

新竹縣政府近來持續協助各鄉鎮市公所發展幸福巴士，芎林鄉幸福巴士於今年4月30日上路，鄉長黃正彪說，幸福巴士預計11月1日...

打造友善共融環境！竹市推身障者停車證享停車優惠

為讓身障者生活更便利，新竹市府今宣布，針對行動不便的身心障礙者提供屬於竹市的「身心障礙者專用停車位識別證」申請，這主要是...

白沙屯媽祖庇佑竹園派出所 新廳舍啟用「神氣」背後有故事

嘉義市警察局第一分局竹園派出所及交通隊西區分隊，斥資1億2800 萬元興建聯合嶄新廳舍，日前啟用，成為全市最現代化警政地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。