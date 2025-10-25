桃園捕蜂隊員被螫死...近半過敏體質 市府購救命筆、委專業接手

桃園市去年11月發生捕蜂捉蛇大隊隊員執勤摘蜂窩，遭黑尾虎頭蜂螫引發嚴重過敏休克，送醫不治。市府事後補強，添購添購腎上腺素自動注射筆「救命筆」，也為200多位隊員做過敏體質檢測。

議員劉熒隆指出，捕蜂捉蛇大隊隊員體檢結果，有近一半隊為過敏體質，雖然已經添購救命筆，但市府一定要再加強執勤安全施和訓練，不能再發生致命意外。農業局日前在議會答詢龍潭區議員說明，已經規畫把捕蜂捉蛇工作委外辦理，預訂明年1月前完成招標作業。

劉熒隆表示，依據農業局提供的訊息，目前6都甚至全國各縣市，只有桃園市的捕蜂捉蛇業務沒有委外，顯示這項工作委外執行已經成熟，交給專業公司做安全更有保障，不過距離明年1月完成發包上路還有兩個多月，市府一樣要做好預防工作，不只摘蜂窩，捉蛇也要注意毒蛇，不能再發生致命意外。

農業局說明，桃園市捕蜂捉蛇有4個大隊負責13個行政區，去年11月發生隊員執行工作被蜂螫休克送醫不治意外，立即透過衛生局採購救命筆交給各大隊，沒有使用紀錄。另外，未來是否調整編制，由得標的專業公司規畫，包括防護衣等裝備都需符合規定，目前其他5都委外捕蜂捉蛇的經費按人口數等條件估算，一年約1500萬至2500萬元，桃園招標作業會參考各縣市的做法，預計明年1月前能發包。

農業局也說明捕蜂捉蛇大隊隊員體檢，確實有近一半為過敏體質，不過並非有過敏體質就表示以前被蜂螫過，也不是外傳體內有蜂毒，純粹是讓隊員安全更有保障，安排每位隊員體檢是否為過敏體質，讓每個人了解自己身體狀況，執行任務時更小心。

劉熒隆說，去年發生捕蜂捉蛇大隊隊員殉職憾事令人痛心，他也曾是義消，當醫生宣布搶救無效時，他人就在現場，那一刻的悲痛至今難忘。農業局目前已針對捕蜂捉蛇大隊健康調查，近一半都有過敏體質，他已要求市府在委外新做法上路前，持續監測所有第一線人員的健康狀況，新年度開始交由專業人員後，一樣要做到確實與專業，確保安全無虞。