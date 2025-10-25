快訊

可到高鐵、竹東...芎林鄉幸福巴士11月起再開放鄉外預約4站點

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
芎林鄉幸福巴士於今年4月30日上路，鄉長黃正彪說，幸福巴士預計11月1日起再開放鄉外預約4個站點，包括竹東圓環站、竹東火車站、台大生醫站、高鐵新竹站。圖／取自芎林鄉長黃正彪臉書
新竹縣政府近來持續協助各鄉鎮市公所發展幸福巴士，芎林鄉幸福巴士於今年4月30日上路，鄉長黃正彪說，幸福巴士預計11月1日起再開放鄉外預約4個站點，包括竹東圓環站、竹東火車站、台大生醫站、高鐵新竹站，欲搭乘的民眾可於前兩天撥打預約專線0905-889988到府接送。

新竹縣政府交通旅遊處表示，因應新竹客運公路客運路線不續營，同時提升各地區交通便利性，縣府積極協助各鄉鎮市公所爭取中央補助發展幸福巴士。

目前芎林鄉幸福巴士共4條路線，分別為「芎林-高鐵線」、「芎林-竹東線」、「芎林-西坑線」及「全鄉預約線」，除銜接轉型原新竹客運「5636」關西－芎林（芎林端）路線，也也方便芎林鄉親往返竹北或竹東。

黃正彪表示，11月1日起將再開放鄉外預約4個站點，包括高鐵新竹站、台大生醫站、竹東火車站及竹東圓環站，提供鄉親長者、學子到高鐵、竹東火車站轉乘、或到前往新竹台大分院生醫醫院竹北院區看診，可在前2天電話預約到府接送。

黃正彪說，目前的鄉內預約票價全票15元、半票8元。11月1日上路的鄉外預約票價，全票50元、半票25元；鄉外預約上車或下車需在芎林鄉。幸福巴士可多元支付，使用現金、悠遊卡、一卡通、icash、TPASS、新竹縣核發的敬老卡、愛心卡扣點搭乘都行。

打造友善共融環境！竹市推身障者停車證享停車優惠

為讓身障者生活更便利，新竹市府今宣布，針對行動不便的身心障礙者提供屬於竹市的「身心障礙者專用停車位識別證」申請，這主要是...

白沙屯媽祖庇佑竹園派出所 新廳舍啟用「神氣」背後有故事

嘉義市警察局第一分局竹園派出所及交通隊西區分隊，斥資1億2800 萬元興建聯合嶄新廳舍，日前啟用，成為全市最現代化警政地...

竹市34處科技執法 挨罵合法搶錢 民代強調道安力挺

新竹市地狹人稠，交通違規多，市府陸續於34處易肇事路口建置科技執法設備，鄰近遠東巨城購物中心的中央路、民生路口今年取締違...

清大附醫進度一拖再拖…醫療區域失衡 民代要桃園市府硬起來

桃園現有醫療資源多分布桃園、中壢2區，長期失衡讓其他地區民眾及民代頗有怨言，市府近期推動市立醫院雖博得掌聲，但在處理清大...

清大附醫招商流標 桃市擬續簽意向書

桃園市政府無償撥用7.2公頃土地給清華大學蓋醫院與教育研發園區，因清華合作對象打退堂鼓卡關，一度下通牒收回土地，但至今沒...

