打造友善共融環境！竹市推身障者停車證享停車優惠

為讓身障者生活更便利，新竹市府今宣布，針對行動不便的身心障礙者提供屬於竹市的「身心障礙者專用停車位識別證」申請，這主要是針對無法領到全國停車位識別證的身障者，市府加碼發給竹市的停車位識別證，只要在竹市的公有停車位停車，一樣也可以享有停車費優惠。

社會處指出，領有「身心障礙者專用停車位識別證」可享有停車優惠，但身障者專用汽車停車位，只限領有全國身障者專用黃色的停車位識別證才可以停放；領有限竹市使用的粉紅色身障者專用停車位識別證僅能停放在一般公有停車位，無法停放身障者專用汽車停車位。

此外，當身障者戶籍遷出竹市或身障資格被取消，「身心障礙者專用停車位識別證」也會被註銷。

社會處提醒，民眾只要備齊身障證明、汽車行照、汽車駕照及戶口名簿等資料，到各區區公所或社會處辦理，就可以立即領到「身心障礙者專用停車位識別證」，除了臨櫃辦理外，市府也推動「新竹市數位市民整合服務平台」(網址：https://dgservice.hccg.gov.tw)，民眾也可以線上申辦，審核通過並繳交掛號費後，民眾就可收到郵寄的停車位識別證。

市民阿成（化名）分享，最近收到父親的身障證明，市府社工到家裡關懷訪視時，了解父子間一直為了到醫院就醫接送、停車問題，發生衝突，建議阿成辦理竹市身心障礙者專用停車位識別證，不僅方便帶著父親到醫院就醫復健外，也能開著車子帶父親四處走走，父親經過一段時間的復健，開始能慢慢地行走。

阿成說，回想父親剛中風時，全家因接送、停車等問題亂成一團，現在就醫或復健停車變方便了，也常見父親的笑容，而且父子的感情更好，感謝市府提供福利措施，讓父親的復健更方便順利。