聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府宣布，針對行動不便的身心障礙者提供屬於竹市的「身心障礙者專用停車位識別證」申請，這主要是針對無法領到全國停車位識別證的身障者，市府加碼發給竹市的停車位識別證，只要在竹市的公有停車位停車，一樣也可以享有停車費優惠。記者王駿杰/攝影
市府宣布，針對行動不便的身心障礙者提供屬於竹市的「身心障礙者專用停車位識別證」申請，這主要是針對無法領到全國停車位識別證的身障者，市府加碼發給竹市的停車位識別證，只要在竹市的公有停車位停車，一樣也可以享有停車費優惠。記者王駿杰/攝影

為讓身障者生活更便利，新竹市府今宣布，針對行動不便的身心障礙者提供屬於竹市的「身心障礙者專用停車位識別證」申請，這主要是針對無法領到全國停車位識別證的身障者，市府加碼發給竹市的停車位識別證，只要在竹市的公有停車位停車，一樣也可以享有停車費優惠。

社會處指出，領有「身心障礙者專用停車位識別證」可享有停車優惠，但身障者專用汽車停車位，只限領有全國身障者專用黃色的停車位識別證才可以停放；領有限竹市使用的粉紅色身障者專用停車位識別證僅能停放在一般公有停車位，無法停放身障者專用汽車停車位。

此外，當身障者戶籍遷出竹市或身障資格被取消，「身心障礙者專用停車位識別證」也會被註銷。

社會處提醒，民眾只要備齊身障證明、汽車行照、汽車駕照及戶口名簿等資料，到各區區公所或社會處辦理，就可以立即領到「身心障礙者專用停車位識別證」，除了臨櫃辦理外，市府也推動「新竹市數位市民整合服務平台」(網址：https://dgservice.hccg.gov.tw)，民眾也可以線上申辦，審核通過並繳交掛號費後，民眾就可收到郵寄的停車位識別證。

市民阿成（化名）分享，最近收到父親的身障證明，市府社工到家裡關懷訪視時，了解父子間一直為了到醫院就醫接送、停車問題，發生衝突，建議阿成辦理竹市身心障礙者專用停車位識別證，不僅方便帶著父親到醫院就醫復健外，也能開著車子帶父親四處走走，父親經過一段時間的復健，開始能慢慢地行走。

阿成說，回想父親剛中風時，全家因接送、停車等問題亂成一團，現在就醫或復健停車變方便了，也常見父親的笑容，而且父子的感情更好，感謝市府提供福利措施，讓父親的復健更方便順利。

代理市長邱臣遠表示，落實身心障礙六大平權一直是市府重要的目標，市府除提供「身心障礙者專用停車位識別證」，敬老卡和愛心卡點數將從今年11月起，每月點數將由600點提升至800點，並將藥局及農會的使用上限每月提高至200點，讓長者和身障者使用更便利、福利更貼心，竹市的復康巴士更是全國少數免付費的交通接送服務，透過推動福利措施打造友善共融的城市。

新竹市身心障礙者專用停車位識別證。圖/新竹市府提供
新竹市身心障礙者專用停車位識別證。圖/新竹市府提供

身障者 車位 復健 邱臣遠

相關新聞

可到高鐵、竹東...芎林鄉幸福巴士11月起再開放鄉外預約4站點

新竹縣政府近來持續協助各鄉鎮市公所發展幸福巴士，芎林鄉幸福巴士於今年4月30日上路，鄉長黃正彪說，幸福巴士預計11月1日...

打造友善共融環境！竹市推身障者停車證享停車優惠

為讓身障者生活更便利，新竹市府今宣布，針對行動不便的身心障礙者提供屬於竹市的「身心障礙者專用停車位識別證」申請，這主要是...

白沙屯媽祖庇佑竹園派出所 新廳舍啟用「神氣」背後有故事

嘉義市警察局第一分局竹園派出所及交通隊西區分隊，斥資1億2800 萬元興建聯合嶄新廳舍，日前啟用，成為全市最現代化警政地...

竹市34處科技執法 挨罵合法搶錢 民代強調道安力挺

新竹市地狹人稠，交通違規多，市府陸續於34處易肇事路口建置科技執法設備，鄰近遠東巨城購物中心的中央路、民生路口今年取締違...

清大附醫進度一拖再拖…醫療區域失衡 民代要桃園市府硬起來

桃園現有醫療資源多分布桃園、中壢2區，長期失衡讓其他地區民眾及民代頗有怨言，市府近期推動市立醫院雖博得掌聲，但在處理清大...

清大附醫招商流標 桃市擬續簽意向書

桃園市政府無償撥用7.2公頃土地給清華大學蓋醫院與教育研發園區，因清華合作對象打退堂鼓卡關，一度下通牒收回土地，但至今沒...

