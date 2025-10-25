白沙屯媽祖庇佑竹園派出所 新廳舍啟用「神氣」背後有故事

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市警察局第一分局竹園派出所及交通隊西區分隊，斥資1億2800 萬元興建聯合嶄新廳舍，日前啟用，成為全市最現代化警政地標。然而，這棟嶄新大樓吸睛的不只現代設備，還有一幅掛在大廳的「天上聖母」紅布條匾額，幕後有2年前白沙屯媽祖首次到嘉市贊境的故事。

時間回到2023年10月，苗栗白沙屯拱天宮「粉紅超跑」媽祖首度駐駕嘉義市大福興宮、贊境，沿途吸引逾萬信眾徒步隨行。當鑾轎行經舊竹園派出所前時，原本緩緩前進的媽祖轎突然「祈福」進入派出所內，特別為員警降福。這突如其來「駐駐」令現場警員驚喜不已，也成為信眾津津樂道的神蹟瞬間。

當時拱天宮工作人員特地贈送一條寫有「天上聖母」字樣的祈福布條，象徵媽祖庇佑警勤平安、治安順遂。派出所搬遷至新廳舍後，特別將這條布條以匾額裝框，懸掛大廳正中，延續媽祖的護佑象徵，也成為新派出所最獨特的「神聖守護」。

白沙屯媽祖遶境以路線隨機、行轎「起伏」聞名，信眾相信這是媽祖親示方向的神蹟象徵。當年粉紅超跑駐駕嘉市府時，一度三進三出，讓信徒驚呼連連。如

今，竹園派出所內的那面「天上聖母」匾額，不僅見證神蹟，也讓這座新派出所成為最「神氣」警察廳舍。

新落成竹園派出所鄰近運動中心，占地千餘坪、建坪740坪，為地上3層具備綠能、永續、環保現代化警政大樓，5月竣工，完成驗收、電力、電信及自來水3大管線接通，取得使用執照，9月26日起試行辦公，讓警員及民眾適應新環境。

