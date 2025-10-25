聽新聞
竹市34處科技執法 挨罵合法搶錢 民代強調道安力挺

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
今年已逐漸邁入尾聲，新竹市警方統計今年1月至今科技執法前五大易違規取締路口，其中，鄰近遠東巨城購物中心的中央路、民生路口違規案件數量最多，達1萬6154件，成為「取締王」路口。記者王駿杰／攝影
新竹市地狹人稠，交通違規多，市府陸續於34處易肇事路口建置科技執法設備，鄰近遠東巨城購物中心的中央路、民生路口今年取締違規多達1.6萬件，全市第一，雖招致「合法搶錢」罵名，但民代力挺，強調交通安全才是重點。

新竹警方指出，中央路、民生路口科技執法以違規迴轉、闖紅燈及違規停車居多，違規原因與該處位於市區住商混合精華地段，車流量高，裝卸貨及載客常有臨時需求，所以取締件數不少。

另外，竹市科技執法取締件數地第二名是西大路、林森路口1萬970件，第三名慈雲路、公道五路口7421件，第四名關新路、關新北路人行道5130件，第五名西濱公路、美山路口4073件，違規態樣大同小異，但與去年相比，都有減少情況。

有民眾認為，新竹市地狹人稠，有時車流量大，車子不小心被擠出標線就違規，科技執法大量開罰根本是合法搶錢。

但是市議員鄭美娟、楊玲宜認為，科技執法有助降低事故，力挺市府與警方。

警方表示，執法目的在提醒用路人遵守交通規則、保障行人安全，後續將視流量變化與民眾反映，滾動檢討號誌秒數、加派人力疏導，並與市府交通單位協調整體改善計畫，提升整體交通秩序與安全。若有民眾不服開單內容，可於罰單應到案期限內申訴。

