醫療區域失衡 民代要桃園市府硬起來
桃園現有醫療資源多分布桃園、中壢2區，長期失衡讓其他地區民眾及民代頗有怨言，市府近期推動市立醫院雖博得掌聲，但在處理清大蓋醫院方面被批評「消極」，藍綠民代都盼市府「硬起來」。
國民黨桃園市議員徐其萬指出，桃園若以國道1號為界，西側範圍含括蘆竹南崁、大園、中壢青埔、觀音、新屋等地和國際機場，幅員遼闊，稍具規模的醫院竟只有衛福部桃園醫院新屋分院，醫療比例明顯失衡。
徐其萬表示，地方現在隨航空城計畫發展迅速，人口不斷移入，對醫療資源的需求也越來越大。
另外，桃園機場曾是防堵新冠肺炎的第一線，但地方缺乏能讓旅客就近收容治療的醫院，對搶救生命不利。機場現在正在蓋第三航廈，能預期未來旅客隨航班成長，為確保人命安全，興設大型醫院實有必要。
桃市府去年對清大下通牒，但今年態度改變，見對方招商流標仍給續簽意向書機會，引來藍綠批評。
民進黨桃園市議員彭俊豪認為衛生局態度消極，指桃園醫療資源不足，各醫院病床飽和，民眾甚至被迫在急診室躺好幾天。
彭俊豪認為市府應該拿出更積極的辦法，加速推動醫院興建。
徐其萬也說，清大附醫從前市府推動至今，民眾期待一再落空，「如果清大有誠意與能力就不會一拖再拖」，盼現在的市府「硬起來」，不管怎麼做，都要趕快設立。
