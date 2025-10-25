清大附醫招商流標 桃市擬續簽意向書

桃園市政府無償撥用7.2公頃土地給清華大學蓋醫院與教育研發園區，因清華合作對象打退堂鼓卡關，一度下通牒收回土地，但至今沒有下文，地方關切；市府表示，清華8月曾辦招商，本月20日流標，目前雙方仍保持合作關係。

清大表示，核定病床數影響廠商投資意願，會持續推動招商。

桃園市政府2019年4月與清華大學簽立「醫療暨教育研發園區合作意向書」，無償撥用機場捷運A16站周邊土地，清大與高雄醫學大學合作，預計開發5公頃醫療園區，設一般病床329床、特殊病床186床，另2.2公頃為教育研發園區，建置實驗室、教室、宿舍和研究中心；高醫大去年9月打退堂鼓，全案卡關。

桃市府原訂8月意向書到期後收回土地，但至今沒有下文。據了解，清大7月2日曾辦招商說明會，共有6家醫院參加，原先打退堂鼓的高醫大也參與，但8月2日首次公告招商乏人問津，截至10月20日因無人投標而流標。

全案因議員質詢，招商流標才曝光。衛生局長賈蔚答詢表示，不清楚清大招商內容及條件，將會進一步了解並從旁協助。衛生局表示，清大與高醫大去年11月終止合作，市府曾協助清大重新規畫，並提出設置市立醫院的可能性，但清大選擇自行找合作夥伴，市府未參與本次招商。

市府表示，清大在合作意向書到期前，有公開招商但流標，對未來雙方合作仍保持樂觀，傾向續簽意向書，並在新的意向書加註新條件，確保醫院設置計畫有實質進展。

清華大學表示，清華桃園附醫原規畫發展國際醫療及兼顧地區需求的智慧醫院，需投入大筆資金建設，但受限核定急性一般病床僅200床，廠商擔憂健保額度分配，影響投標意願；基地附近的蘆竹、大園、觀音等區，醫療資源不足，校方將積極尋求協助，推動下一輪招商作業。