快訊

坤達閃兵重創形象 邰智源冷笑「該怎麼樣就怎麼樣」認了沒聯絡

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

「2025桃園萬聖城」連嗨9天 金曲派對明天先登場

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025桃園萬聖城明天登場，除了光影秀和踩街定目劇，周末假日還有許多特別節目。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2025桃園萬聖城明天登場，除了光影秀和踩街定目劇，周末假日還有許多特別節目。圖／桃園市觀光旅遊局提供

「2025桃園萬聖城」明起至11月2日在桃園藝文廣場和藝文綠園道登場，今年舞台以「魔蛛古堡」為主題，除了每天都有的光影秀和踩街定目劇，周末假日YOYO家族及多組藝人輪番登場，晚上還有亞洲百大DJ電音趴，活動精采可期。

觀旅局表示，今年萬聖城邀請到的演唱嘉賓有麋先生、Ponay、SONNIE、守夜人、欉震天、東部壞男孩等藝人團體，26日有公彩嘉年華、萬聖變裝競賽、魔幻街舞派對，27日至31日有桃園星光大道，11月1日至2日下午則有YOYO家族哥哥姊姊陪大家唱唱跳較。

另外，桃園市社會局明後兩天也將舉辦公彩市集，現場規劃了2座「夢幻公彩屋與1座「公彩故事廊道」，展示桃園運用公益彩券盈餘基金，推動各項社會福利，活動期間定時舉辦闖關活動，能獲得限定版萬聖節造型擦手巾。

觀旅局表示，開城期間，民眾使用市民卡APP參加集章活動就能參加抽獎，獎品總價值15萬元。現場還有「六大魔怪特色主題市集」及「七間特色主題專賣店」，消費滿200元即可獲得現金1萬元、萬聖城紀念背包的抽獎機會。另外，憑桃園市立圖書館APP閱讀存摺點數30點或2025桃園鐵玫瑰藝術節票券，也可兌換抽獎券1張及10元折價券10元。

2025桃園萬聖城明天登場，除了光影秀和踩街定目劇，周末假日還有許多特別節目。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2025桃園萬聖城明天登場，除了光影秀和踩街定目劇，周末假日還有許多特別節目。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2025桃園萬聖城明天登場，除了光影秀和踩街定目劇，周末假日還有許多特別節目。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2025桃園萬聖城明天登場，除了光影秀和踩街定目劇，周末假日還有許多特別節目。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園 藝人 彩券 萬聖節 藝術節

延伸閱讀

影／桃園網拍夫婦葬身倉庫大火 兒po網：才說等可樂打折要買回家

桃園逆子酒後持刀砍父險釀人倫悲劇 一審判決出爐

桃園公車衝突熱議…網友狂推傳奇司機「喜旺伯」 盼晚點退休

桃園公車司機打人案延燒波及公親 詹江村：我為什麼要道歉

相關新聞

「2025桃園萬聖城」連嗨9天 金曲派對明天先登場

「2025桃園萬聖城」明起至11月2日在桃園藝文廣場和藝文綠園道登場，今年舞台以「魔蛛古堡」為主題，除了每天都有的光影秀...

監院調查晴空匯案 竹市府：虛心檢討但特定媒體斷章取義

新竹市豐邑晴空匯社區去年發生火警，造成兩名消防員李詠真、周立鑫在救人過程中殉職。鏡周刊報導，監察院最新調查，市府未全盤掌...

苗栗樟之細路嘉年華 韓星柳承龍、逾百名山友徒步享山林之美

客委會主委古秀妃今天於苗栗縣南庄鄉出席「2025樟之細路徒步嘉年華」，與數百名山友及韓國影星柳承龍徒步行走全程樟之細路步...

新屋鵝肉美食饗宴席開150桌 農會研發鵝油入菜添香

桃園市新屋鵝肉美食饗宴今天中午在長祥宮席開150桌，地方餐飲業者結合在地農特產，藉由清華高中學生「上菜秀」，以10道料理...

科技執法讓錢包流淚…被質疑搶錢 竹市議員：對交通安全有正面效益

錢包在哭！新竹市多處重要路口導入科技執法，警方統計，五大易違規取締路口今年平均每月取締件數均較去年明顯下降，代表科技執法...

桃園公車衝突熱議…網友狂推傳奇司機「喜旺伯」 盼晚點退休

桃園客運肢體衝突事件引起討論，不少桃園人在社群平台分享在桃園搭公車的不愉快經驗。不過，多名學生狂推桃園一名公車司機「喜旺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。