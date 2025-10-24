「2025桃園萬聖城」連嗨9天 金曲派對明天先登場
「2025桃園萬聖城」明起至11月2日在桃園藝文廣場和藝文綠園道登場，今年舞台以「魔蛛古堡」為主題，除了每天都有的光影秀和踩街定目劇，周末假日YOYO家族及多組藝人輪番登場，晚上還有亞洲百大DJ電音趴，活動精采可期。
觀旅局表示，今年萬聖城邀請到的演唱嘉賓有麋先生、Ponay、SONNIE、守夜人、欉震天、東部壞男孩等藝人團體，26日有公彩嘉年華、萬聖變裝競賽、魔幻街舞派對，27日至31日有桃園星光大道，11月1日至2日下午則有YOYO家族哥哥姊姊陪大家唱唱跳較。
另外，桃園市社會局明後兩天也將舉辦公彩市集，現場規劃了2座「夢幻公彩屋與1座「公彩故事廊道」，展示桃園運用公益彩券盈餘基金，推動各項社會福利，活動期間定時舉辦闖關活動，能獲得限定版萬聖節造型擦手巾。
觀旅局表示，開城期間，民眾使用市民卡APP參加集章活動就能參加抽獎，獎品總價值15萬元。現場還有「六大魔怪特色主題市集」及「七間特色主題專賣店」，消費滿200元即可獲得現金1萬元、萬聖城紀念背包的抽獎機會。另外，憑桃園市立圖書館APP閱讀存摺點數30點或2025桃園鐵玫瑰藝術節票券，也可兌換抽獎券1張及10元折價券10元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言