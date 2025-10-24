「2025桃園萬聖城」連嗨9天 金曲派對明天先登場

「2025桃園萬聖城」明起至11月2日在桃園藝文廣場和藝文綠園道登場，今年舞台以「魔蛛古堡」為主題，除了每天都有的光影秀和踩街定目劇，周末假日YOYO家族及多組藝人輪番登場，晚上還有亞洲百大DJ電音趴，活動精采可期。

觀旅局表示，今年萬聖城邀請到的演唱嘉賓有麋先生、Ponay、SONNIE、守夜人、欉震天、東部壞男孩等藝人團體，26日有公彩嘉年華、萬聖變裝競賽、魔幻街舞派對，27日至31日有桃園星光大道，11月1日至2日下午則有YOYO家族哥哥姊姊陪大家唱唱跳較。

另外，桃園市社會局明後兩天也將舉辦公彩市集，現場規劃了2座「夢幻公彩屋與1座「公彩故事廊道」，展示桃園運用公益彩券盈餘基金，推動各項社會福利，活動期間定時舉辦闖關活動，能獲得限定版萬聖節造型擦手巾。