監院調查晴空匯案 竹市府：虛心檢討但特定媒體斷章取義

新竹市豐邑晴空匯社區去年發生火警，造成兩名消防員李詠真、周立鑫在救人過程中殉職。鏡周刊報導，監察院最新調查，市府未全盤掌握入室人員名單、指揮調度混亂，制度失靈才是主因。市府回應，已充分掌握調查報告內容，將虛心檢討並持續精進。

不過，市府說，針對特定媒體擷取部分內容、斷章取義誤導讀者，未能如實呈現調查報告全貌，市府特此嚴正駁斥並表達深切遺憾。

市府指出，事故發生後，市府一直積極配合監察院及中央災調會調查，並詳實提供救災現場資訊，監察院報告中所述救災過程，於市議會定期會亦進行完整專案報告，市府皆詳實向監察委員及市議會說明。

同時，市府也提出如公安345政策、火場安全管制作為、無線電改善、個人救災裝備提升、強化公安簽證項目或設備改善等多項改進事項，目前除雲梯車交期需至明年7月完成交車外，已完成各項精進與改善作為，確實強化竹市公共安全。

市府強調，媒體應秉於公正立場報導，而特定媒體卻擷取監察院調查報告中部分文字，以偏頗用詞與不實報導誤導民眾定調市府甩鍋兩位殉職消防員，更試圖以兩人「枉死火海」等煽動用詞挑起社會批判，對全體消防、義消造成二次傷害，市府深表遺憾。

消防局指出，殉職事故已令全體消防與義消無比哀痛，媒體不實批判更令人難以接受。還原監察院調查報告中，為委員提出多項檢討改進方向，市府及中央各部會亦多已完成改善或積極進行中，持續落實防救災精進作為。

消防局指出，火場瞬息萬變充滿危險，消防局持續強化各項安全措施及管制作業，維護市民及消防同仁之公共安全，亦期望各界勿誤信某一特定媒體斷章報導，如欲了解詳實正確資訊，亦可至監察院網站進行調查報告查閱。

鏡週刊指出，監察院調查，豐邑晴空匯火災起因是大樓管道間電力配線短路，導致多項防火避難設施失靈，火勢瞬間擴散。由於電源與緊急電源同時燃燒斷裂，連防火警報都無法運作，讓火場變成人命陷阱。

報告指出，兩名消防員進入火場後多次透過無線電求救，卻無人接收訊號。直到20分鐘後外部人員才聽到微弱呼救聲，搜索時已來不及。