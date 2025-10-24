快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗樟之細路嘉年華 韓星柳承龍、逾百名山友徒步享山林之美

中央社／ 苗栗縣24日電
客家委員會主委古秀妃（右3）24日在苗栗縣南庄鄉出席「2025樟之細路徒步嘉年華」活動，與韓國影星柳承龍（右2）等人一同徒步感受台3線山林之美。客委會提供／中央社
客家委員會主委古秀妃（右3）24日在苗栗縣南庄鄉出席「2025樟之細路徒步嘉年華」活動，與韓國影星柳承龍（右2）等人一同徒步感受台3線山林之美。客委會提供／中央社

客委會主委古秀妃今天於苗栗縣南庄鄉出席「2025樟之細路徒步嘉年華」，與數百名山友及韓國影星柳承龍徒步行走全程樟之細路步道區段10公里，一同感受台三線山林之美。

由客家委員會輔導、台灣樟之細路協會主辦第2屆樟之細路嘉年華，今天在苗栗南庄舉行，數百名山友齊聚徒步行走，場面熱鬧盛大。

古秀妃致詞表示，感謝台灣樟之細路協會理事長彭宏源、台灣千里步道協會執行長周聖心，以及沿途工作站的夥伴，眾人一同幫助國家開拓這條朝聖之路，意義十分重大。

彭宏源致詞提到，因個人因素將卸下職務，但他永遠都是樟之細路的志工，希望民眾有時間就走入山林，感受沿途客庄特色人文景致。

客委會提供新聞資料表示，今年活動以「行路个人、共走世界」為主題，推出「樟之細路數位集章」系統，走訪步道即可完成線上集章任務。另外也邀請韓國電影明星柳承龍及多個社團參與，為台灣步道發展建立新的國際連結。

客委會表示，千里步道協會自民國105年起與客委會合作「樟之細路」國家綠道網絡建構規劃，迄今完成北起桃園龍潭、南迄台中東勢，全程主線與副線總長近400公里路網，深入推廣客庄山林的歷史脈絡與生活記憶。

客委會 山友 古秀妃 苗栗縣

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

成大商圈萬聖嘉年華封街25、26日登場 人氣獨立樂團開唱

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

立委盼客家幣擴大適用地區 客委會允納討論

相關新聞

桃園公車衝突熱議…網友狂推傳奇司機「喜旺伯」 盼晚點退休

桃園客運肢體衝突事件引起討論，不少桃園人在社群平台分享在桃園搭公車的不愉快經驗。不過，多名學生狂推桃園一名公車司機「喜旺...

監院調查晴空匯案 竹市府：虛心檢討但特定媒體斷章取義

新竹市豐邑晴空匯社區去年發生火警，造成兩名消防員李詠真、周立鑫在救人過程中殉職。鏡周刊報導，監察院最新調查，市府未全盤掌...

苗栗樟之細路嘉年華 韓星柳承龍、逾百名山友徒步享山林之美

客委會主委古秀妃今天於苗栗縣南庄鄉出席「2025樟之細路徒步嘉年華」，與數百名山友及韓國影星柳承龍徒步行走全程樟之細路步...

新屋鵝肉美食饗宴席開150桌 農會研發鵝油入菜添香

桃園市新屋鵝肉美食饗宴今天中午在長祥宮席開150桌，地方餐飲業者結合在地農特產，藉由清華高中學生「上菜秀」，以10道料理...

科技執法讓錢包流淚…被質疑搶錢 竹市議員：對交通安全有正面效益

錢包在哭！新竹市多處重要路口導入科技執法，警方統計，五大易違規取締路口今年平均每月取締件數均較去年明顯下降，代表科技執法...

新竹峨眉湖畔品茗賞樂 限量180位下周一開搶報名

觀光署參山國家風景區管理處11月2日將於新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁環湖平台，舉辦第2屆「峨眉湖畔茶席」，現場將設置10席專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。