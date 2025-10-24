聽新聞
苗栗樟之細路嘉年華 韓星柳承龍、逾百名山友徒步享山林之美
客委會主委古秀妃今天於苗栗縣南庄鄉出席「2025樟之細路徒步嘉年華」，與數百名山友及韓國影星柳承龍徒步行走全程樟之細路步道區段10公里，一同感受台三線山林之美。
由客家委員會輔導、台灣樟之細路協會主辦第2屆樟之細路嘉年華，今天在苗栗南庄舉行，數百名山友齊聚徒步行走，場面熱鬧盛大。
古秀妃致詞表示，感謝台灣樟之細路協會理事長彭宏源、台灣千里步道協會執行長周聖心，以及沿途工作站的夥伴，眾人一同幫助國家開拓這條朝聖之路，意義十分重大。
彭宏源致詞提到，因個人因素將卸下職務，但他永遠都是樟之細路的志工，希望民眾有時間就走入山林，感受沿途客庄特色人文景致。
客委會提供新聞資料表示，今年活動以「行路个人、共走世界」為主題，推出「樟之細路數位集章」系統，走訪步道即可完成線上集章任務。另外也邀請韓國電影明星柳承龍及多個社團參與，為台灣步道發展建立新的國際連結。
客委會表示，千里步道協會自民國105年起與客委會合作「樟之細路」國家綠道網絡建構規劃，迄今完成北起桃園龍潭、南迄台中東勢，全程主線與副線總長近400公里路網，深入推廣客庄山林的歷史脈絡與生活記憶。
